匠泰璞臻 離塵不離城

2018年04月07日 01:27 中國時報 黃繡鳳 文／

匠泰建設在南投縣埔里鎮最新完工的「匠泰璞臻」，請來台中市七期知名豪宅設計師陳顥，設計規畫屬於大自然的品味宅，不只有七期的高品質，也能享受有空間、景觀、創造休閒度假感的居住空間，加上交通方便，離塵不離城的優勢，吸引很多台中市及在地客。

現代人生活忙碌，享有度假宅非夢事。陳顥說，大自然山林是現代人忙碌時追求的夢想，在埔里打造1座舒適生活空間「匠泰璞臻」，不只是設計1棟建築物，而是融入山景和綠意，遠山就是最好的背景，每棟房子前樹木，就是1棵最討喜的迎賓樹，歡迎主人回家。

「以隔柵線條與清玻陽台呈現無界概念！」陳顥說，埔里的好山好水為居住空間加分，交通方便又能鬧中取靜，他以多年來在七期豪宅設計的經驗和菁華，投注在「匠泰璞臻」。他舉隔柵為例，特別設計2層，保有隱私又能獲得光線和通風，外觀造型更吸睛。

陳顥10多年來設計無數豪宅作品，他以自身經驗觀察，豪宅風隨著時間轉移，出現不少變化，早期講究材質雕工、金碧輝煌的貴氣，近期金字塔頂端客層，對豪宅定義不只居住功能，也視為個人蒐藏、品味為主軸的個性宅，品牌、品質與品味，創造豪宅的價值。

「豪宅公式演進，以前走的是貴氣大理石牆面、地磚建材風格。」陳顥表示，尤其圖案、對花對得極為工整，幾乎看不見斧鑿痕跡，貴氣外顯、霸氣外露，好像要向全世界宣告「這就是豪宅！」

但近年來，隨著台灣躋身國際化城市，來自全球的資訊快速，出國旅行視為常態，見多識廣，豪宅主人吸收到的各種知識，親炙經典建築，內化成品味及對生活的態度。

「居家環境不再要求名牌、名牌、名牌！」陳顥說，豪宅風格轉變也考驗設計師功力，在專業與喜好中取得最圓滿定位，「匠泰璞臻」做工要求，在作品完成後連師傅都佩服，差3公分、5公分的磨人工法，原來是他多年來的經驗，呈現出令人感動的建築！

(中國時報)