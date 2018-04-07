高鐵特區 新案再掀熱戰

2018年04月07日 01:27 中國時報 黃繡鳳 文／

近年來推案不斷的高鐵重劃區，今年下半年熱潮再起，除了登陽「川匯」、龍寶「園臻邸」外，寶佳和麗寶集團也規畫大型開發案，還有開富力建設「Free House」別墅新案，產品多元又精彩。

丰悅建築總監許瑞生分析，高鐵特定區周圍有台74線、國道1號、3號環繞，再加上今年底捷運綠線即將試營運，未來將與高鐵、台鐵形成三鐵共構。

他表示，購屋族若能選在開車5分鐘上快速道路、步行10分鐘達三鐵共構的居住區段，不僅能真正享受交通便利性，未來房價也更具備增值空間。

高鐵台中站周邊推案集中在高鐵站南側的高鐵特定區內，該區屬低密度開發區，街廓完整，公園綠地多，交通便利，新案陸續完銷。

但隨著開發趨近成熟，可用建地少，從去年下半年至今，近1年來大樓新推案屈指可數，因此下半年蓄勢待發的新案，更備受購屋族矚目。

台中高鐵特定區近年來重大建設不斷，除了捷運綠線延伸至彰化、台鐵大台中山手線、國際會展中心，台中市政府積極打造烏日副都心外，民間企業開發案也如火如荼進行。

如國泰人壽2017年10月底物流共和國完工啟用，新光人壽台中傑仕堡計畫已動工，預計2020年6月完工，還有總投資金額達百億元的ATT 4 FUN台中店，預計2018年動工，前景備受看好。

(中國時報)