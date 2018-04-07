總太2020一字頭 首購族搶進

「總太2020」接待中心設置兒童快樂城堡，提供親子一同玩樂。（圖／黃繡鳳）

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中國時報
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近年來台中市人口增長為全國之冠，其中北屯區更是首位，不少品牌建商看準區域優勢，紛紛搶進插旗。包括總太地產在連續5個建案熱銷後，今年再度推出旗艦水岸宅「總太2020」個案。1.2萬坪基地分兩期開發，第一期保留了3000坪綠景觀公設，低總價加上超優質生活機能，吸引大批首購、自住客進場，銷售紅不讓。

總太「2020」基地位在太原路與環太東路附近，共1萬2000坪，分兩期開發，首期預計興建6棟地下3層、地上15層的大樓，規畫19～38坪的1+1～3房產品，每坪單價僅15.5～17.5萬元，為區域最低價。

其產品規畫也很完善，43項公設，如兒童列車城堡、閱讀劇場、勞作坊、VR遊戲室琴房、有機小農庄、中庭花園、休閒步道、DIY洗衣吧等。以及年輕族群喜愛的KTV視聽室、野餐區、窯烤小吧、游泳池、池畔小吧、健身房、瑜伽教室、室內羽桌球室、推桿草場、寵物清洗室等，更特別針對北屯區自行車需求設立自行車工作室，貼心又實用。

值得一提的是，總太地產將首度於社區內引進大型量販店業者，成立「好生活品牌館」，讓住戶在社區內，就可以滿足生活所需。除了社區內保留3000坪景觀公設外，基地南側長達216米的綠帶，緊連5000坪麗園公園，社區前留有358米綠帶與部子溪水岸雙雙環抱，沿路還有自行車道環繞，住戶可享受低碳綠生活。對外交通也很便利，上74號道前往崇德路商圈、逢甲商圈或連接國道一號、國道三號、直抵台中高鐵站。搭捷運紅線（鐵路高架捷運化）則可抵達台中火車站和一中商圈。

總太地產董事長翁毓羚表示，交通建設帶動北屯區周邊房市，總太已累積大型開發案經驗，以及穩健的經營原則，才能吸引自住首購族移入。為了協助年輕族群成家，總太地產特別與歐雅系統家具異業合作，給予客戶室內設計、空間規畫優惠方案。

「總太2020」個案除了社區禮賓大廳外，每棟大樓都設置各自獨立的第二門廳，分層分棟門禁管理服務，為住戶打造單純又好住、幸福的居家生活。

(中國時報)

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