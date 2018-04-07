朴槿惠遭判24年 恐老死獄中

2018年04月07日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓前總統朴槿惠被控濫權與貪腐等18項罪名，6日經一審法庭宣判16項有罪，並判處24年有期徒刑、裁罰180億韓元（約台幣5.35億元）。66歲的朴槿惠是南韓第3位於刑事案被判有罪的前總統，全案仍可上訴。未來終審若有罪定讞且重判，除非獲特赦或減刑，朴恐將老死獄中。

首爾中央地方法院法官金世潤（Kim Se-Yoon，音譯）宣讀一審判決書，認定朴濫用總統職權，嚴重擾亂國家綱紀、破壞憲政秩序、貪腐受賄、脅迫大企業向閨蜜崔順實掌控的體育基金會捐款等16項罪名成立，判處她24年徒刑及180億韓元罰金。判決結果較檢方先前求處的30年徒刑和1185億韓元（約台幣35億元）罰金要輕。

法官批朴抵制庭審

朴槿惠案去年4月17日由檢方移交法院審理，歷時近1年終於做出判決。朴去年10月經法院裁准延長羈押後，一直對庭審採取不合作態度，6日也以健康理由未蒞庭聆判，由律師代表出庭。法官宣判時指責朴槿惠抵制庭審，不思反省並轉嫁責任，未展現應有的責任感。

法庭認定，朴槿惠與崔順實共謀、脅迫53家企業向崔掌控的2個體育基金會捐款774億韓元。此外，朴還收受三星、樂天和鮮京等集團592億韓元賄款，並回饋以商業利益。她也讓無任何公職的崔順實干預公務。崔已被一審判處20年徒刑與180億韓元罰金。三星集團少主李在鎔一審被判刑5年，上訴後改判緩刑並當庭獲釋。

閨蜜崔順實判20年

經法庭認定成立的指控包括：朴要求樂天集團向崔的體育財團出資70億韓元，以換取免稅店經營許可，屬於索賄和受賄。朴向SK集團索賄89億韓元；向現代汽車、浦項集團等企業施壓，對崔實際掌控的公司給予特殊照顧；朴通過青瓦台前祕書鄭虎成向崔洩漏總統府文件；朴通過青瓦台前經濟首祕趙源東向CJ集團副會長李美卿施壓要求其辭職；朴政府炮製文藝界黑名單，打壓批評政府的文化界人士、強迫文體部體育局長盧泰剛辭職。

朴槿惠是前總統朴正熙的長女、南韓首位女性總統，也是南韓憲政史上首位遭彈劾罷免下台、第3位遭關押的總統。在她之前有全斗煥、盧泰愚2名前總統短期服刑後獲特赦，而前總統李明博則在她之後，於今年3月22日因涉嫌收賄、逃稅遭逮捕，檢方預計本月10日羈押期滿前，正式起訴李明博。

朴槿惠目前被關押在京畿道義王市的首爾看守所。青瓦台（總統府）評論稱，無論從國家或個人來看，這是令人心痛的事。當局將牢記此事，不讓歷史重演。

(中國時報)