法院直播 存心讓前總統難堪

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中國時報
／綜合報導

南韓首爾中央地方法院，6日破天荒直播前總統朴槿惠的一審宣判實況，在南韓社會引發熱議。反對者認為，這顯然是要讓已成階下囚的朴槿惠難堪，有侵犯人權之虞；但支持者指出，朴案關乎大眾利益，直播並無不妥。

南韓最高法院去年7月修改《大法院規定》，允許直播審判過程的範圍，擴大至非終審判決，即使被告不同意，只要法院認定案件符合公共利益，就可直播。

朴案是新規定上路後，第一樁宣判過程對全民轉播的案件，勢將成未來重大案件審判的參考案例。朴槿惠曾提出抗辯，指還未達最終宣判階段，一審就直播審判過程，違反無罪推定原則。但法院認為，本案全國關注，直播可保障大眾知的權利與公共利益。一位國家指定律師表示，朴槿惠不同意直播的意見遭法院完全忽視，令人難以接受。

南韓最大在野黨自由韓國黨痛批，法院直播審判用意在讓朴槿惠出醜，迫害人權。自由韓國黨國會議員金聖泰日前表示，即使死刑犯也受人權保障，不應對已遭罷黜的前總統落井下石。

法界人士不認為直播侵害人權，首爾高等法院一位法官說，朴槿惠已多次拒絕出庭應訊，她反對直播審判過程缺乏說服力。仁荷大學法學教授李琦雨主張，朴槿惠在擔任總統時涉案，又是南韓憲政史上首位遭罷免的總統，地位特殊；大韓律師協會會長金炫指，直播旨在讓民眾了解國家對重大案件一審判決過程。

對於朴槿惠遭重判，她的法律援助律師姜哲求坦言已盡全力，他遺憾表示，雖然結果不如人意，但相信在上訴審和終判中會有不同結果，律師團隊會繼續為維護被告權益努力。

(中國時報)

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