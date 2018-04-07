馬國今解散國會 料下月大選

2018年04月07日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞總理納吉布6日透過電視宣布，4月7日解散國會。根據大馬憲法，國會解散後60天內須舉行選舉，以選出新政府。馬國選舉委員會近日將公布投票日，咸信在5月初就會登場。

納吉布6日上午在行政首都普特拉賈亞的總理府主持內閣會議，隨後透過國營第一電視台（TV1）宣布將解散國會。納吉布說，最高元首穆罕默德五世已同意他這項請求。他建議各州政府按程序解散州議會，使得州議會選舉與國會選舉同步舉行。

納吉布呼籲國民繼續支持執政聯盟國民陣線（國陣），表示若國陣能贏得新一屆大選，將會實施更有包容性和全面性的改革措施，將馬來西亞帶向新的成功。

馬來西亞本屆國會任期將於6月24日結束，總理有權在任期結束前隨時解散國會。據星洲網報導，納吉布這次宣布實屬罕見，過去都是宣布當天即解散國會。

這次選舉將是納吉布上任以來面對的最大挑戰，也是馬國在野聯盟「希望聯盟」最可能贏得執政地位的一次大選。主要是過去5年來納吉布醜聞纏身，包括捲入挪用馬國政府投資基金「一馬發展公司」（1MDB）數十億美元到自己私人帳戶，以及洗錢、收賄等。

馬來西亞自獨立以來，一直由巫統、馬來西亞華人公會（馬華公會）、馬來西亞印度國民大會（國大黨）等政黨組成的「國陣」執政。但反對黨聯盟「民聯」於2008年大選重挫「國陣」，拿下5個州的執政權，還使「國陣」首次未能得到國會下院2/3多數席位。2013年第13屆大選，在野聯盟獲得過半數選民支持，卻因選區劃分而無法贏得大選。

2015年民聯解散，由「希望聯盟」取代，包括由現年92歲的前總理馬哈地所領導的「土著團結黨」。不過該黨5日註冊時未提交足夠文件，被迫暫時解散。馬哈地宣稱，即使以個人身分參選，該黨成員也會參選到底。

(中國時報)