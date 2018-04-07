陸學者：開啟先融再統新模式

2018年04月07日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸推出「惠台31項措施」，行政院長賴清德指稱為避免玩文字遊戲，堅持改稱「對台31項措施」。無獨有偶，北京清華大學台灣研究院副院長巫永平也持相同看法，「更準確地講，應該是對台31條」，但理由截然不同，他認為，31條的本質是同等待遇，同等待遇的本質是國民化，兩岸一家親，「對台」31條是真正比較全面地落實，也開啟了一個新的統一模式。

巫永平在接受最新一期《多維》新聞專訪表示，有關大陸國台辦日前出台的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，北京現在都說是「惠台31條」，但用「惠台」一詞，是把31條的意義和位階降低了。

巫永平指出，31條的本質是同等待遇，而同等待遇的本質是國民化。「我們說兩岸一家親，31條是真正比較全面落實」，從大陸角度來看，台灣老百姓和大陸老百姓是一樣的，此即最高的待遇；對台灣同胞與大陸同胞間實現完全同等的待遇，就是國民化。

此外，巫永平認為，31條措施開啟了一個新的統一模式，那就是「先融合再統一」。31條是為統一前作準備，因台灣與香港不同，1997年時香港仍是殖民地狀態，只能「先統一再融合」，也因此20幾年來香港確實發生了很多難以避免問題。至於台灣，則是可以且必須先融合再統一，如此，未來統一的代價才能更小。

巫永平強調，當然更重要的是，如此融合的基礎上，統一以後的問題會更少。31條就是先融合再統一的具體推進。而且統一之前，先是單向融合，以後條件成熟了再雙向融合，直至最後實現統一。融合為統一創造條件，融合到一定程度，統一條件形成，就自然形成統一，這是代價最小的統一。

(中國時報)