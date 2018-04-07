大規模開放考照 台青躍躍欲試

2018年04月07日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北報 ／台北報

大陸國台辦此前公布31條惠台措施，引起兩岸關注，對台灣民眾的磁吸效應也逐步發酵中。來自台灣，在天津擔任講師的徐偉軒表示，措施包含國家重點研發計畫項目負責人申報，這是一大利多，不只青年人才，對資深教授也有很大吸引力；有台生則表示，白紙黑字寫下來，確實較有保障，這讓台生未來道路更寬廣，有許多台灣友人紛紛詢問細節，私下都在準備。

國台辦2月底公布31條惠台措施，其中包括台灣科研人員可作為國家重點研發計畫項目負責人申報；台灣教師在台灣取得的學術成果可納入工作評價體系；開放53項專業技術人員職業資格考試和81項技能人員職業資格考試等。1個多月以來，對台磁吸效應逐步發酵中。

來自台灣，在天津擔任講師的徐偉軒表示，國家重點研發計畫項目負責人申報，確實是一大利多，但台灣人申請依舊要面臨許多競爭。這麼多針對性的引才措施，必然會對台灣人才產生磁吸，其實之前就曾傳出清大、交大教授被集體挖角，不光是青年人才，這些措施對於這些資深教授、高端人才，也是一大利多。

北京大學台生王裕慶表示，大規模開放證照考取，對台生而言，是大開方便之門，可讓台生在大陸讀完書後，安心在大陸就業。未來台生的道路將更寬廣，「事實上，很多朋友都在私下準備考證照了。」

北京大學醫學部臨床醫學大五台生柯享函則表示，措施包含開放台籍醫學生可在碩二報考大陸醫師資格，以前許多學校雖然有開放台生適用這項規定，但現在白紙黑字寫下來，比起過去更有保障。他說，台灣薪資持續低迷，有台灣的藥師朋友，以前就在問考取大陸證照的問題，此次大規模宣布，吸引很多人關注。

(中國時報)