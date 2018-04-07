清理立院拒馬 柯P喊訂規則

2018年04月07日 04:10 中國時報 張潼 、 吳堂靖 、 林郁平 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府接連拆除長期占據立法院周邊的陳抗團體據點，據了解，有民眾向市府反映，立院周邊仍有大量拒馬，也應一併處理。市長柯文哲6日證實，的確要將這個大家不敢碰的問題攤上檯面解決，無論立法院、行政院的拒馬，由誰決定擺設或擺到什麼程度？都應建立明確規則，近日會親自到警政署拜會。

民眾守法 用不到拒馬

警政署指出，依集會遊行法規定，集會遊行目前都是由地區分局與警察局為主管機關；拒馬架設的必要性，台北市警局應會根據情資，綜合考量陳抗群眾數目、抗爭強度及周邊交通影響等因素，多方考量作專業的判斷。如果民眾都能守法、理性表達意見，根本沒有架設拒馬的必要。

行政院發言人徐國勇說，政院周遭被拒馬層層包圍，沒有什麼不便，相關問題由警政署依專業處理維安。內政部長葉俊榮則說，樂見中央與地方溝通，包括警察跟他本人，都不希望看到這麼多的拒馬布置，如果社會能理性討論，拒馬當然愈少愈好。

闖立院無罪 乾脆全撤

不過，基層員警則嘲諷，反正闖入立法院、行政院都無罪；架設拒馬也沒有什麼功效，乾脆全部撤除算了。

公投盟、八百壯士、原轉小教室等陳抗團體長期在立法院周邊及台大醫院捷運站外設據點抗議，北市府上月底以申請路權、搭帳程序不符規定等理由，陸續要求撤離。不過，有民眾向北市府反映，立院、政院仍被拒馬重重包圍，市府因此將「下個清理目標」指向拒馬。

柯文哲強調，目前行政院、立法院的維安，圍牆內由保六總隊指揮；牆外則歸市警局負責，但是在整個陳抗活動的指揮權上，不能分成圍牆內一個指揮、牆外又是另一個指揮，應明確訂定市警局與保六間的合作與指揮關係，把大家過去都不敢碰的問題，全部攤在桌子上一次解決。

誰統一指揮 有待協調

副市長鄧家基表示，本月3日已拜訪立法院，市長近日也會親自到警政署拜會，主要就是希望當遇到陳抗事件或維安任務時，應有統一的指揮調度中心，負責下令拒馬設置、警力分配和部署等。

北市府雖認為由警政署負責指揮較為適合，但若對方希望由市警局指揮，市府不會排斥，目前仍需雙方再溝通。

(中國時報)