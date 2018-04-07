賴揆夜宿中興新村 炒熱遷都議題

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中國時報
／南投報導

行政院長賴清德6日走訪桃園、新竹與苗栗，晚間抵南投市中興新村過夜，由於行程低調、未公開，地方人士揣測，此行可能與討論「遷都中興新村」有關。對此，代表民進黨參選南投縣長的草屯鎮長洪國浩不願證實，僅表示他曾建議在中興新村建社會住宅、長照中心，希望能被採納。

行政院中部聯合服務中心指出，賴揆7日將訪新北，南投並無公開行程。但南投地方人士紛紛揣測，賴揆昨晚夜宿中興新村，可能與討論遷都中興新村有關。但民進黨南投縣黨部主委陳昭煜、民進黨南投縣立委蔡培慧都說，未受邀見面、不了解來意。

南投縣長林明溱、立委馬文君表示，遷都中興新村是好事，樂觀其成、更希望近期會有好消息。這次閣揆到中興新村視察，並未邀請在地機關首長與各級民代，是否有什麼決定或指示，不得而知。

據悉，賴揆此行主要邀約對象是草屯鎮長洪國浩，並與多名青創幹部座談。不少地方人士揣測「少不了選舉意味」。至於遷都議題，台灣省政府1名專委私下表示，此議題由國發會主導，目前所知，應是未來中央若有新設機關，將優先擇址在中興新村。

針對媒體詢問與閣揆見面及所談議題，洪國浩則稱「不是邀請，只是作陪」，對談話內容笑而不答。至於媒體提到中興新村的遷都或未來，洪國浩說，他曾建議在中興新村建社會住宅、長照中心，希望能被重視與採納。

(中國時報)

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