荒唐師 竟要小學生演A片

2018年04月07日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄1名國小蘇姓女老師當全班面前，要單名「愛」的女學生表演A片，事後她坦承是為了和學生拉近距離，開玩笑失了分寸；學生家長氣得上臉書爆料，痛斥老師從1年多前就對女兒言語霸凌，校方更涉嫌包庇，頻頻要家長別張揚。

家長在臉書「爆料公社」發文指控，就讀六年級的二女兒單名「愛」；班上男同學給她取綽號叫「做愛」，沒想到蘇姓導師不但沒制止，還調侃「妳爸媽做愛時生下妳，才取名叫『愛』」，有次班上同學起鬨要看A片，導師竟說「看什麼A片，叫小愛同學表演就好」，甚至說女兒幫學長剪紙打工，其實是賣身。

家長痛批，他向校方反應，沒想到校長息事寧人，一再央求不要對外曝光，甚至暗示選舉到了，若媒體、議員得知，大家會來學校「做業績」，於是他改成要求老師寫切結書，結果內容更令他傻眼，老師手寫的信函，將過錯推給「口誤、說話較直白」，他絲毫無法感受對方誠意。

高市教育局特教科長陳怡婷表示，清明連假前校方召開性平會並進行校安通報，但教育局認為學校處理有瑕疵，明顯未依規定「減少當事人互動機會」，已要求學校假期結束後重開性平會，並討論是否調整老師職務。

校方6日強調，蘇姓導師任教十多年，平時教學認真，校長3月28日下午4點多接獲家長投訴，立刻要求老師返校說明，並沒有息事寧人，導師現已主動請假，等待性平會議進一步調查。

校方轉述老師的說法表示，她平時與學生亦師亦友，因此在毫無察覺的情形下，沒有撙節分寸，導致無心失言，對此深感抱歉，「這幾天非常懊悔，多次向女學生致歉，日後將更謹言慎行」。

不過，家長反駁說，由於他再婚，女兒讀四年級時，導師就對她說「自己要長眼、後媽不會管妳們的」，當時他就到校嚴正抗議，女兒升五年級時他更要求轉班，但學校推說分配班級是電腦作業，無法更改，不料這次導師竟變本加厲，質疑根本是針對女兒言語霸凌，女兒因此倍感壓力，跟他說「受不了老師、不想上學」。

(中國時報)