紫斑蝶去哪兒 林內等嘸嬌客

台灣紫斑蝶協會人員在二高監測每分鐘紫斑蝶通過數量，以便達到每分鐘250隻時封道，但今年僅少量路過。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

去年紫斑蝶遷徙創下30萬隻、平均每分鐘912隻的壯觀景象，今年天氣較去年更穩定，數量卻少到幾乎看不見！台灣紫斑蝶生態保育協會在國道3號林內段觀測1個多月，迄今只記錄到5萬隻，副理事長陳瑞祥形容今年只有「微量」，6日每分鐘觀測量甚至僅個位數，遠低於每分鐘250隻的「國道讓道」措施標準。

未達國道讓道標準

陳瑞祥推測，今年紫斑蝶遷徙數量減少有幾個可能原因，一是蝴蝶量減少，二是可能躲在其他蝶谷或蝶道偏移，第三則是今年較少紫斑蝶喜好的冷熱交替氣候，可能因此選擇留在原地或沿途滯留。

台灣紫斑蝶保育協會每年3月1日起，在國道3號林內段監測紫斑蝶數量，每分鐘通過量達到250隻，就通知高公局啟動封閉外側車道措施，讓道給紫斑蝶安全穿越。

因紫斑蝶通常在清明節前後大量遷徙，林內地區俗稱紫斑蝶為「清明蝶」，協會去年曾有1天記錄到9萬多隻、平均每分鐘遷徙量最高912隻的紀錄，重現多年未見的蝶河盛況。

陳瑞祥說，今年開春以來天氣暖熱適中，預計紫斑蝶會大量遷徙，但如今清明節已過，路過林內鄉的紫斑蝶仍少得可憐，1個多月累計只有5萬隻，遠不及去年1天的數量。

賞蝶客比蝴蝶還多

林內鄉公所2周前開始舉辦紫斑蝶觀察活動，結果都只看到人們穿梭，卻看不見蝴蝶，昨天每分鐘通過量更是個位數而已。

陳瑞祥指出，大量紫斑蝶起飛時機是鋒面來到前或是鋒面過後，因鋒面期間天侯狀況不好，所以蝴蝶會選在鋒面前後天氣較好狀況下遷徙，他不敢說今年真的沒有蝶海，盼鋒面過後的8日、9日能有驚喜畫面。

陳瑞祥強調，協會今年春節前在高雄茂林監測到20至30萬隻紫斑蝶，大年初四就已起飛遷徙，但去向不明，「不論怎麼說，紫斑蝶是不會平白消失的」。

(中國時報)

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