守株待蟹 老鼠大啖鐵螯軍團

老鼠衝進和尚蟹群捕食，畫面前所未見，連特生中心專家都覺得很新奇。（陳建樺提供）

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中國時報
／南投報導

通訊軟體生態群組最近傳貼幾張老鼠蹲在海邊潮間帶，在大群和尚蟹旁「吃點心」的照片。網友笑稱：「這米奇把蟹蟹當大米。」農委會特生中心動物組組長鄭錫奇看到影像表示，這是前所未見、前所未聞的珍貴鏡頭！

影像作者為知名的生態調查工作者陳建樺，他說，3月31日到彰化縣、雲林縣海邊記錄潮間帶生態，發現老鼠衝進和尚蟹群的特殊畫面，直覺想錄影，但老鼠捕食速度實在太快，每次鏡頭才剛對到焦，牠就已叼起1隻蟹，迅速鑽回陸地草叢間。

經5、6次失敗，決定改用對焦速度快的單眼相機拍照，幸運獵到幾張畫面。陳建樺說，當時約下午3時剛退潮，和尚蟹群距岸邊20公尺。起初老鼠可能發現他坐在岸邊起了警戒心，約5到10分鐘衝出1趟，快速叼1隻就走；之後見他沒有移動位置，捕食間隔縮短為3到5分鐘，先啃食1隻、再叼走另1隻，有時還以前腳將躲在泥洞裡的和尚蟹挖出來。

陳建樺認為，若不是他在旁拍照造成干擾，老鼠可能直接大方蹲在蟹群大快朵頤享用美食。

對於老鼠選在白天活動，還捕食農作物、雜草、小蟲以外的蟹群，特生中心主祕林旭宏、動物組長鄭錫奇均表示，發現這種現象還記錄下影像，真的是既珍貴又難得。

鄭錫奇說，雖然一般鼠類多在夜間活動，但像溝鼠等部分物種也偶見白天出沒；台灣鼠類除高山田鼠純吃素外，其餘都是雜食性、偏植食性，但因需蛋白質，通常是有什麼吃什麼的機會主義者。影片中看來應是同1隻老鼠，在熟悉環境中透過後天學習，發展出具備成本效益的捕食模式，畫面超級難得。

(中國時報)

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