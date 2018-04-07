台北神農宮 變身慈悲關懷站

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中國時報
／台北報導

有277年歷史的台北市定古蹟士林神農宮，自2008年起集結地方志工，提供長者關懷、養身茶DIY、共餐等服務，地方信仰中心搖身一變成為社區關懷據點。去年，神農宮進一步串聯市立聯合醫院及教育單位，終在6日正式掛牌，成為台北市首座「慈悲關懷社區」，也是亞洲第二個。

集結資源 服務長者

神農宮董事長、舊佳里長何逸松表示，所謂「慈悲關懷社區」的觀念，源自於國際慈悲關懷憲章創辦人、英國公共衛生教育及臨終關懷專家Allan Kellehear，意指提供關懷的過程中，逐步傳遞預立醫療照護諮商（ACP）、拒絕心肺復甦術（DNR)等觀念，讓民眾有機會自主選擇臨終前的醫療行為。

何逸松說，舊佳里過去即以神農宮作為社區關懷據點，長年以來集結地方資源提供社區關懷，去年起又與聯合醫院合作，提供眼科、復健、失智症的到府諮詢服務。

Allan Kellehear日前到訪台灣時，認為這裡的服務與慈悲關懷社區觀念相近，因此，台北市首個慈悲關懷社區在6日揭牌成立。鄰近的洲美里可望成為下個慈悲關懷社區。

聯合醫院 投入照護

市長柯文哲昨天出席揭牌儀式，宣布將4月6日訂為「台北市國際社區慈悲關懷日」。他說，台灣的宮廟就像西方國家的教會，都是社區內很重要的力量，以神農宮來說，先是讓老人聚在一起聊天、唱歌、共餐，最後引進社區安寧等服務，很感謝在地里長、市府局處，成功把衛生、社會福利與社區整合在一起；聯合醫院總院長黃勝堅也說，士林區舊佳里慈悲關懷社區是繼印度之後，亞洲第二個實踐範例，提供長照服務與臨終關懷。

(中國時報)

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