機捷列車斷電 乘客怨應變差

機場捷運一列車在6日無預警失去電力，緊急停靠林口站。（桃捷提供）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

桃園機場捷運一列北上503次車6日上午11點50分，在抵達林口站時無預警失去電力，數十名乘客要下車時發現列車完全沒動靜，車門遲遲未開，桃園捷運行控中心啟動緊急應變，以手動開啟列車門並疏散接駁，但有乘客仍抱怨桃捷應變差，受困車廂至少5分鐘。

車長手動開啟車門

當時在列車上的乘客表示，當下列車已經要進站，大家準備下車時，列車突然斷電故障，直到車長手動開啟車門才脫困，事故時沒有任何廣播，根本不知道發生什麼事，傻傻困在車廂中至少5分鐘，桃捷公司未及時說明狀況，難免有怨言。

桃園捷運公司表示，列車抵達A9林口站前，列車長發現繼電器燈號出現故障訊號，立即通知行控中心及林口站區人員，啟動緊急應變SOP，約11時50分緊急靠站，站務人員以手動開啟列車門疏散旅客，搭乘下一班列車接駁離開，旅客行程延誤約20分鐘。

旅客行程延誤20分

故障列車停靠林口站後，站區緊急改為單線雙向行駛，運輸各列車旅客，維修人員趕到林口站後，迅速檢修，列車約55分鐘後排除故障，12時48分將列車駛離，全線恢復正常運作。

桃捷公司表示，初步研判疑似該列車的電器故障，與捷運系統無關，實際的事故原因，還要待晚上收班後詳細做檢查。

(中國時報)

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