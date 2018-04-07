金牌滑冰隊 還在等場地操兵

2018年04月07日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市缺乏合格滑冰場，選手每周二、五晚間需搭車前往台北小巨蛋，常訓練到半夜，凌晨才回家，但今年在亞洲短道速滑挑戰賽中，勇奪3金、7銀、9銅佳績。台中市體育總會滑冰委員會指出，市府有意在台中巨蛋內規畫滑冰場，但「孵蛋」進度緩慢。台中市運動局則表示，已另尋場地闢建練習場，正在評估中。

每周熬夜北上練習

2018亞洲短道速滑挑戰賽日前在大陸廣東東莞舉行，由香港滑冰聯盟主辦，共有台灣、印度、香港、大陸、韓國等14支隊伍參加，其中台灣代表隊選手奪得3金、7銀、9銅。國際賽常客林郁慈跟蘇駿朋維持水準，林郁慈在個人500公尺拿下銀牌、1000公尺奪金；3000公尺混合接力由林郁慈、蘇駿朋、林峻頡、蔡嘉瑋摘下銀牌。

台中巨蛋規畫場地

台中市體育總會滑冰委員會主委陳清龍表示，代表台灣參與國際競速滑冰賽事的選手，多為台中子弟，選手們每天按表操課，訓練體能與技巧，相當努力，成果也反映在成績上。但他不捨地說，台中沒有合適練習場地，選手們每周平均2次，早上自豐原搭車前往台北小巨蛋練習，常常到凌晨才能返回台中家裡。

陳清龍指出，市府有意在台中巨蛋內規畫滑冰場，但不知何時巨蛋才能孵出來，希望加快腳步，提供選手合格的訓練場地。對此，運動局長王慶堂表示，因台中巨蛋建設期程長，為提供選手正規、合格的練習場地，現正尋找其他適合的場地闢建滑冰場，目前正評估中，希望能儘快提供訓練場地給台中子弟兵。

(中國時報)