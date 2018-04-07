國民黨人選未定 南北雙警兩樣情

陳子敬（中）勤訪基層，尋求民意支持。（翻攝陳子敬臉書）

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中國時報
／台南報導

警界出身的侯友宜在國民黨新北市長初選民調勝出，同出身警界的台南市前警察局長陳子敬雖也投入下屆台南市長選戰，以無黨籍尋求與泛藍整合，不過，南北雙警卻是兩樣情，尤其，國民黨民調機制迄未出爐，泛藍能否整合？何人出線還是問號。

藍協調中 盼4月底確定

無黨籍陳子敬卸下警職退休，去年宣布投入台南市長選戰，即傾向與國民黨籌組在野聯盟，企圖凝聚泛藍勢力，跟深綠一較高下，支持者更喊出「北友宜、南子敬」口號，希冀營造「南北雙警」的氣勢，然而，陳子敬名氣畢竟不若侯友宜，也不同於侯已有多年涉足市政、擔任副市長的經歷，加上國民黨目前包括前行政院政務委員高思博、前台南大學校長黃秀霜表態參選，泛藍尚未形成共識，仍處於兄弟爬山、各自努力局面。

國民黨台南市黨部主委謝龍介強調，清明連假密切跟3人接觸，坦言目前仍在協調中，希望4月底前能產生人選。面對黨內其他縣市長參選人陸續出爐，民進黨參選人黃偉哲也已出線半個月，高思博說，國民黨跟泛藍人選遲遲無法完成整合，讓支持者憂心焦慮。

3名選將 假期勤訪基層

高思博說，他從年前就一直主張泛藍陣營應以協調為主或採取一階段民調，盡速完成整合，母雞和小雞才能互相奧援。台南大學校長黃秀霜表示，願意與其他人做君子之爭，希望盡快推出人選。陳子敬仍強調，能夠與國民黨整合自是最好，若不能整合，希望能採取二階段民調的方式。

3名選將連日來忙著勤訪基層，黃秀霜勤跑攤、出席活動；陳子敬除了跑攤，宣傳車也全市跑透透；高思博連假期間忙著發起台南抗空汙公投連署行動，走進各大夜市設攤宣傳。

(中國時報)

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