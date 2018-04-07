最小部落主辦 卑南族年祭high

能歌善舞的卑南族人，傳統舞也非常有看頭。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導
阿夫噠解凍熱炒後，就是卑南族人最愛的美味。（黃力勉攝）

兩年一度、卑南族8社10部落的盛事聯合年祭，今年首度由最小的部落阿里擺（上賓朗）主辦，僅19戶卑南族人的阿里擺部落小兵立大功，吸引近2000名族人熱情參與；且為了準備傳統美食「阿夫噠」，部落提早設陷阱，全員出動狂抓農地田鼠。

籌畫半年 2000族人回家

每年年底的卑南族年祭，是各部落訓練部落青少年的重要活動，包括猴祭、大獵祭等，待上山打獵的勇士凱旋後，就是年祭的最高潮，族人與旅外民眾團聚歡慶、開心迎接新年，而聯合年祭就是延續卑南族人團結的氣勢，10個部落每隔2年團聚，是卑南族最盛大的慶典。

卑南族各部落都已經承辦過聯合年祭，今年輪到阿里擺首度承辦，讓僅19戶的阿里擺部落戰戰兢兢。

部落主席楊安明指出，活動從半年前就開始籌畫，包括整地、闢建設施等，在阿里擺及其他部落的協助下，活動順利展開。

今年主題為「回家」，選在清明連假期間，也讓許多旅外卑南族人可以回家一同參加活動。

聯合年祭活動包括傳統舞表演、射箭、摔角等，擅長唱歌的卑南族人，以動人的傳統古調及傳統舞，展現卑南族用心保存的傳統文化。

全員出動 抓田鼠打牙祭

祭典中也沒缺少卑南族最愛的傳統美食，其中被稱為「阿夫噠」的田鼠，更是卑南族人愛不釋手的美味，卑南族人甚至還曾跨海到蘭嶼捕鼠，為當地人解決惱人的鼠患。

擺攤賣阿夫噠的高世燈說，阿夫噠養顏美容，對皮膚很好，口感像鮮嫩的雞肉，因此許多族人都非常愛吃，為了這次的活動，從許久前就已經開始到農地中尋找阿夫噠的蹤跡，設陷阱捕抓，大家才能品嘗到鮮美的阿夫噠。

(中國時報)

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