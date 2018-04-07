清明連假 賴揆忙找茶

2018年04月07日 04:10 中國時報 莊旻靜 、 陳慶居 ／綜合報導 呂筱蟬、／綜合報導

行政院長賴清德率6日沿台3線造訪桃竹苗，除盛讚客家文壇大老鍾肇政是令人敬重的龍，也打趣客委會主委李永得陪同沒找邱議瑩。最後抵達苗栗日新茶園品嘗1斤2、30萬的膨風茶，允諾指示農委會研議提高茶園復耕及機具補助標準。

賴清德昨先到龍潭視察鍾肇政文學生活園區，指浪漫台3線是總統蔡英文提出的重要政策，高齡94歲的鍾肇政也在場陪同，賴清德推崇龍潭人文薈萃：「龍潭有如龍潭虎穴，必定是臥虎藏龍，而令人最敬重的龍就是鍾老（鍾肇政）。」

隨後走訪新竹縣，造訪台3線駐地工作站、峨眉鄉桐花谷等，有青農期望中央解決柑橘過剩、務農初期經濟負擔等問題，賴允諾將把相關議題帶回中央跨部會商討。賴清德笑說，在清明節到處走走看看，由客委會主委李永得協助規畫到台3線「浪漫一下」：「他沒有找邱議瑩，反而找我。」

之後，賴清德前往苗栗，由縣長徐耀昌及頭份市長徐定禎等人陪同，參觀日新茶園設備，了解東方美人茶製程和茶園經營，並品嘗1斤2、30萬元的特等膨風茶。他允諾由農委會研議提高茶園復耕及機具補助標準。賴揆親切和普遍上了年紀的採茶「姑娘」閒話家常，得知90高齡的採茶嬤「阿玉」每天仍採茶8小時，豎起拇指誇讚她的敬業和技術。

(中國時報)