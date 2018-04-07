燈會廠商欠薪 嘉縣府26日調解

近日傳出燈會童玩區哆啦A夢和萌樂園的廠商印可行銷公司，積欠上百名工讀生薪資。（張伊珊翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

2018台灣燈會在嘉義風光落幕，近日卻傳出燈會童玩區廠商積欠上百名工讀生薪資，部分工讀生已於清明連假前向嘉義縣政府提出調解申請，排定4月26日調解；該公司總經理陳定璿則強調，皆依原訂薪資發放作業期程進行，絕無惡意積欠費用，預計4月10日完成第1階段出款。

燈會童玩區哆啦A夢和萌樂園廠商遭欠薪工讀生投訴，指該公司以庶務眾多、內部電腦異常為由，延後薪資匯款日期，且應於3月31日支付的員工薪水，到了4月仍有不少人未收到該筆款項，「很怕自己做白工」。部分工讀生於清明連假前夕，向嘉義縣政府提出勞資爭議調解申請，暫定4月26日上午10點進行調解。

陳定璿說，當初招募首批短期工作人員時，即已說明薪資統一於4月20日發放，後因人力募集情況不理想，經了解發現有打工族希望提早領款，因而規畫3月20日至31日為薪資發放時程，現已陸續完成150多筆匯款。他強調，該給員工的薪資，公司絕對會支付，承諾10日完成第1階段出款，甚至不排除加派人手，好讓第2階段款項順利出帳，希望事情圓滿結束。

律師陳澤嘉提醒短期打工族，就業前應注意該公司聲譽，盡量以大規模、連鎖性質的店家為優先考量，同時先談好相關勞動條件；若發現公司所開時薪異常低或遠高於現行基本時薪140元，也應多加留意，避免自身權益受損。

(中國時報)

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