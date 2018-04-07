吉安好客藝術村 5月再升級

2018年04月07日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

前身是「吉野神社」、位在花蓮縣吉安鄉慶豐菜市場旁的「宮前營區」，自軍方撤出後閒置多年，因雜草叢生，鄉公所接手管理後，打算改造為「吉安好客藝術村」，預計進行3期工程整建，作為策展及研習空間。第一期工程去年初完工後，耗資千萬的第二期工程也將於月底完工，預計5月啟用。

面積約1公頃的「吉野移民村」是日據時期第一個官營移民村，建於1908年，4年後又興建了在花蓮的第一座神社。吉安鄉公所客家事務所長游騰雄指出，1945年日本戰敗後，日籍移民全數返鄉，吉野改名為吉安，神社也拆除改建為軍方使用的「宮前營區」。

不過，營區內11棟建築，經多年閒置，已經雜草叢生。吉安鄉公所自2016年爭取客委會補助，希望將閒置營社拉皮，打造為吉安好客藝術村。

根據計畫，2800萬元的一期工程共整建3棟館舍，以及公共廁所、改善戶外環境，已在去年初完工啟用；第二期工程斥資近千萬元，包括「吉野移民村史館」及「客家產業文化館」等，現正進行內部整修及辦公廳整建，整個工程將在本月底完工，預計5月啟用。

鄉長黃馨表示，二期工程包括策展、研習空間，另結合周邊陸地、公園、縣級古蹟、自行車道、歷史建物，拉近與社區、鄰里、部落的距離，串聯吉安鄉所有觀光景點，營造藝文產業整合平台，希望成為吉安重要的觀光藝文推展門面。

(中國時報)