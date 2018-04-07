嘉義公園加強拖吊 公嬤有怨言

2018年04月07日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義公園是廣大市民運動休閒的首選之處，但汽機車位一位難求，警方最近大執法拖吊違停機車，晨運的阿公阿嬤有怨言，認為停車格不敷使用，警方6日表示，依法執法，一視同仁；交通處表示，涂醒哲市長已指示研擬改善停車空間問題。

80歲張姓阿嬤說，數十年來到嘉義公園運動，從民權路側進出，3日上午6時多，遠遠看到警察執法，她急得要跑起來趕緊移車，但跑不動也怕跌倒，最後被開單，自知違停理虧，但格位被停滿，很多人都停在紅線區或紅磚道上，且機車互相擠爆，年老力衰，要牽車出來也吃力。

公園派出所長顏大晉表示，警方對公園周邊交通執法以勸導為主，3日當天違停嚴重，有3部併排停車，巷道裡有住家，已妨礙進出，連警巡邏車進出都不易，勸導後仍未明顯改善，才執行拖吊違停，老人家運動還是應依規定停車，有棒球場停車場可使用。

議員張秀華表示，警方執法要有同理心，嘉義市是高齡城市，嘉義公園有很多長輩晨運，警方排班或請志工勸導停車，長期治本之道是規畫更多停車空間，勿重蹈「扶老專案」變相為「獵老專案」的覆轍，助老而非懲罰老人。

警二分局長張桂霖表示，涂醒哲市長當日獲悉民意，即召集警局、交通處等單位履勘，指示研擬停車改善措施，公園周邊停車爆滿有時段性，警方當天執法拖吊3部機車，以後會加強勸導。

交通處長游志祥表示，涂醒哲指示「先給後要」，即研擬改善公園攤販、停車空間不敷使用問題之策，再加強管理及執法，該處將與建設處共同研商解決之道。

(中國時報)