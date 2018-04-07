歐美郵輪客靠岸 必訪首選佛光山

2018年04月07日 01:27 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

郵輪旅遊風潮方興未艾，這陣風也吹進了全台前十大地標佛光山和佛陀紀念館，這群主要來自歐美各地的遊客在海上航行數天或十數天不等的行程，在郵輪停靠高雄港後，數百人的陣仗即浩浩蕩蕩搭乘遊覽車直奔佛館參觀，去年共吸引近5000位國外郵輪客。

國際郵輪協會（CLIA）統計報告，亞洲地區郵輪旅客成長速度在上個年度高達23％，居全球之冠。而台灣在亞洲遊輪旅客數量成長快速，在2017年占比達到7.6％，居亞洲第二，其中前進佛光山及佛館參觀人數就近5000人。

郵輪停靠後，遊客可以透過安排或是選擇至喜愛的景點參觀，曾經有帶團至佛光山的導遊透露，讓遊客勾選最喜歡的旅遊景點，佛光山和佛陀紀念館都是各國遊客的首選之一。

旅客抵達後通常兵分二路，在佛光山、佛館之間輪流參觀，在佛光山是一連串的巡山行程，包括大雄寶殿禮佛、欣賞美術館的展覽等。遊客們在佛館享用美味的素齋和至各殿堂禮拜，其中雙閣樓的抄經和喝茶被列為「私房景點」，只有熟門熟路的導遊才知曉。

一名基督徒英語導遊讚嘆佛光山是台灣之光之一，結合藝術人文教育，尤其受到歐美遊客青睞，每次帶團去都得到滿滿祝福和幸運，能夠介紹這麼美的佛教殿堂給大家了解，他們的笑容更是帶團最美的回饋。

(中國時報)