米醬小鎮生活節 西螺登場

2018年04月07日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

首屆「西螺商圈米醬小鎮生活節」6日在西螺延平老街東市場登場，西螺出身的財經專家謝金河呼籲縣府輔導西螺鎮以醬油和米為本，從下游的種植、中游的加工、下游的美食販售發展成美食小鎮，仿照台南經驗吸引觀光人口。

縣府2016年向經濟部中小企業處爭取「西螺大橋米醬生活產業發展計畫」，獲補助600萬元，3年來輔導超過27家米醬業者，帶動投資約3700萬元。

首屆西螺商圈米醬小鎮生活節串聯米食和醬油、延平老街商圈、觀光景點資源，以美食、休閒、觀光元素規畫主題活動，許多老店齊心站出來，包括丸莊醬油、瑞春醬油、大同醬油等。

縣長李進勇表示，米和醬油是西螺鎮2大百年產業，開門7要事，西螺就包辦2件，西螺果菜市場也是全台交易量最大的蔬果市場，足見西螺在地產業的重要。

謝金河表示，西螺有很好的條件發展觀光，從上游種黑豆，中游用黑豆釀製醬油，下游生產很多美食，如滷豬腳、滷肉飯，就是雲林縣最美的美食園地。

他說，以前回鄉最大的困難是找不到比較好吃的餐廳，西螺鎮可仿照台南經驗，透過發展美食文化吸引觀光客，為西螺留住觀光人潮。

縣議員李明哲表示，這次參與廠家包括具知名度的老字號，也有未商業化的傳統老店，以安記鐵蛋為例，第2代經營者林瑞銘接棒後成立商號，又走出來組織成立協會，看到新生代承擔地方發展的棒子，格外感到高興。

(中國時報)