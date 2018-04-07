夏都春宴登場 沙灘辣妹吸睛

墾丁春天音樂季「夏都春宴」6日晚間登場，但下午時沙灘上已出現不少比基尼辣妹。 （謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

墾丁春天音樂季第3天，繼泡泡趴結束後，同樣以DJ電音比基尼辣妹為亮點的「夏都春宴」5日晚間緊接登場，宣稱將一連兩天辣翻夏都沙灘，而下午辣妹們果真陸續現身，堪稱國內外比基尼正妹齊聚，有的隨歌起舞、有的打排球，沙灘風景美不勝收。

夏都春宴不僅有全台最大沙灘派對的稱號，還是墾丁春天音樂季的指標性活動之一，年年都吸引數千人齊聚沙灘勁歌熱舞，且也是外國人最愛的活動場，有遊客說，想要看外國正妹型男，到夏都春宴絕對可以大飽眼福。

業者指出，今年活動卡司特別邀請西班牙的派對島嶼-伊比薩島駐場DJ，曲風更是大量結合原住民傳統樂，有來自排灣族的嘻哈女DJ - Nasi，音樂風格中包含oldschool，同時也融合新世代trap，形成獨樹一格的的特色，另也邀來有十多年DJ經驗的魯凱族的DJ - Lound Damn， 勢必要將沙灘派對提升到另一個境界。

業者強調，此次活動將嗨翻遊客的連續假期，不僅晚上有血脈噴張的勁歌熱舞，白天還有熱力四射的比基尼摔角、沙灘排球、沙灘足球、飛盤錦標賽以及巴西柔術等。

業者表示，今年的預售票售出2000張，較以往差些，不過若加上現場購票，整體售票逼近3000張，與預期相差不遠，而今年雖有降價、打折等優惠，比以往還要辛苦，不過對墾丁春天音樂季還是充滿希望。

(中國時報)

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