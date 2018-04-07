父來台尋子20年 獲邀埔里駐村

2018年04月07日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

1998年，紐西蘭陶藝家費爾的孩子魯本來台灣健走登山，卻在日月潭到阿里山這帶山區失蹤，至今下落不明，費爾多次從紐西蘭來台灣尋子，因受到眾多台灣人的友善對待，自認已是台灣人，新故鄉文教基金會邀來他到埔里紙教堂駐村，要與各學校做藝術交流。

20年前，喜愛探訪自然的23歲紐西蘭青年魯本到台灣自助旅行，投宿阿里山森林遊樂區某山莊後，隔天行蹤不明，他的父親費爾．車諾夫斯基因不耐紐西蘭官方營救太消極，在語言、地理不通的情形下，隻身來台尋子。

費爾多次來台停留期間，受到新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、顏新珠夫婦、翻譯志工陳阿月、牛耳石雕公園藝術總監黃鈺民等無數人協助。

雖然魯本還是沒有找到兒子，但他表示，在尋子過程當中，埔里對他來說是重獲能量的地方，這裡的奇遇與友善，一直影響著他，特別是精神上的提升，這些年已將悲傷化為愛，跟隨著兒子腳步，愛台灣這塊土地，台灣是魯本選擇的地方，他現在一定是在阿里山某個漂亮的森林裡面。

費爾曾將他與魯本相處互動及來台尋子的過程，出版《眠月之山》一書，在新故鄉基金會邀請下，費爾來到紙教堂駐村，他希望用陶藝與畫畫的專長與孩子交流，歡迎大埔里地區各級學校、社福機構提出申請，有意當翻譯義工的人也可與紙教堂聯繫。

(中國時報)