導航出包困山區 警花4小時救婦

2018年04月07日 01:27 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

導航又出包！關山警分局日前晚間接獲一名廖姓婦人報案指出，開車在電光山區迷路、動彈不得，警方根據報案民眾說法，在電光山區搜山卻遍尋不著，最後廖婦表示道路兩旁有水泥、中間是雜草，警方憑藉著有在山區走過的印象，順利找到婦人。

廖婦向警方供稱，要到山上找修行的師父，不過卻疑似導航走錯路，因為坡度很陡不敢開車，只能請警方協助。由於當時是晚上，四周都看不到明顯地標，僅透過手機地圖看到自己是位在東26線上。

警方根據廖婦的說詞，在東26線上尋找，不過多趟往返卻尋找不到婦人蹤影，警方請婦人按喇叭，也聽不到喇叭聲響，讓警察也束手無策。

「山區起大霧，快來救我！」婦人看到山區天氣劇變，加上入夜氣溫變低，非常緊張憂心，警方請婦人再仔細看附近道路的特徵，婦人表示道路很窄，但有段路兩旁是水泥、中間卻有草叢。

關山派出所副所長徐金祥曾在電光派出所服務，對當地山區道路瞭若指掌，加上協助搜山的義消彭武麟也對山區道路熟悉，根據婦人的描述鎖定197縣道轉往山區的林道，果然順利找到。

警方花了4小時才找到婦人並協助脫困，婦人看到警察如釋重負，頻頻感謝他們的協助，警方強調，開車仍不能完全依賴導航，路況有異最好還是即時回頭。

(中國時報)