社論—從股民荷包看大陸市場的重要

2018年04月07日 04:10 中國時報 主筆室

上市櫃公司紛紛召開董事會決定今年股利分配案，預估整體上市櫃企業將發出1.6兆元現金股利的大紅包，再創歷史新高。這也是自2015年台股現金股利首度突破1兆元後，連續第4年超過1兆元。以台股總市值32.7兆計算，現金股息殖利率逼近5%，相較僅能領取1%左右利息的定存投資人，股民荷包滿滿。

台股的高股息殖利率廣受散戶喜愛，外資也深受吸引。台股50年來平均殖利率3.25%，高居全球第一。背後主要因素，是上市企業紮實的基本面與獲利基礎。不管是1980年代的傳統產業如紡織與塑化等，或是1990年代以後快速崛起的電子科技產業，都能依靠外銷訂單與出口賺進外匯，再將利潤分享股東。2017年上市櫃企業整體獲利2.2兆元，創下歷史新高，也首度超越2兆元整數大關。

值得注意的是，在上市櫃企業獲利創新高之際，這些企業在大陸的獲利也同步寫下歷史紀錄。根據金管會統計，2016年台灣赴陸投資的上市企業共有1189家，占整體上市櫃企業超過7成，累計投資金額為2.3兆元，整體獲利創下歷史新高2869億元。

以同期數據概略估算，台灣上市櫃企業獲利約15%來自大陸，顯然大陸市場對台灣上市櫃企業非常重要。這還是僅計算投資獲利的直接貢獻，而未加計與大陸貿易往來的間接貢獻，若是將這部分計算進來，大陸市場的角色勢必更加吃重。

更不用說，自2008年台灣開放海外企業來台第一上市後，平均每年約有10家KY公司（在開曼群島註冊的投資控股公司）在台掛牌上市（迄2017年底共有102家），在這些KY公司中，8成以上為台資企業，裡面將近9成主要營運場所是在中國大陸。

這些以大陸為主要市場的KY公司，對上市櫃企業的整體獲利表現扮演了重要的角色。以中租-KY為例，去年受惠中國大陸市場業務加速成長，連帶拉高對公司整體的獲利貢獻，比重已逼近4成，獲利大幅成長並創下新高紀錄。

類似例子多不勝數，即使不是KY公司，每家上市櫃企業的年報內，或多或少都可看到大陸獲利的貢獻。特別是對那些深耕大陸市場已久的公司，比重更是不會太低。例如潤泰集團旗下的潤泰全與潤泰新，今年董事會後宣布將大手筆回饋股東75億及100億元現金，就是因為去年將轉投資的高鑫零售（大陸大潤發）出售給阿里巴巴旗下的淘寶，得以分別認列168億元以及112億元，也才有這麼多的現金流量可以分派給股東。

從上述例子可以知道，把國家經濟利益放上天秤衡量時，大陸市場絕對是完全無法忽視的一塊。然而民進黨政府卻基於意識形態，想方設法對抗大陸，希望擺脫經濟對大陸的依賴，卻不嘗試尋求雙方合作的機會，這是很危險的事，甚至可能演變成國安危機。

暫且不論前述台灣上市櫃企業在大陸的獲利，光是就貿易而言，目前台灣對中國大陸出口比重仍高達4成，且兩岸間的三角貿易更是超過5成，若完全排除大陸市場，台灣企業的整體獲利可能將立即少掉一半，對經濟的衝擊不言可喻。

這樣的臆測，絕非危言聳聽。就以大陸推出惠台31項措施為例，民進黨政府否定大陸的善意，並以對抗、競爭的方式應對，甚至考慮限制人才留在大陸。聰明的對策應該是接受大陸的善意，並在善意的基礎上創造台灣的實惠。

一旦定位為非善意的競爭關係，當一方實力愈來愈強大，另一方若無法善用對方的優勢截長補短，創造自身的比較優勢，既有優勢又會逐漸消失，走上加速弱化的命運，這是標準的物競天擇、適者生存原則。特別是兩個規模極度不對稱的經濟體，這樣的原則，更為鮮明。

鴻海董事長郭台銘曾經講過，市場就是祖國，這個道理其實淺顯易懂。哪裡有市場，商人就往哪裡跑。為何上市櫃企業大陸獲利比重逐年攀升？原因就是兩岸特殊關係，讓在大陸市場發展的台商可以發揮更大的綜效。如今執政者不顧企業多年努力的成果，企圖營造「沒有大陸、台灣會更好」的社會氛圍，將「去中國」視為台灣民主價值的核心，有意逼使企業選邊站，將讓台灣陷入巨大的風險。主政者必須慎思。

(中國時報)