小人物大菩薩

友善列印
中國時報
主筆室

台東愛心菜販陳樹菊，賣了半世紀的菜，所得都投入公益、濟助弱勢貧困，直到身體撐不住退休，仍念茲在茲延續行善義舉，準備把積蓄成立緊急救助基金，是正港愛台灣的小人物大菩薩。

陳樹菊年幼時因母親去世，沒上初中就接手菜攤，從此一輩子賣菜營生行善。她沒有高學歷，也沒有讀過多少書，卻省吃儉用，捐出畢生辛苦積蓄近1000萬元，幫助貧童並協助建圖書館，即使身體日漸衰弱，也不曾中止行善。

行善念頭人人都有，只是多數人可能因收入不豐渥、日子過得緊迫，心想「我又不是有錢人，哪有閒錢做善事？」行善的心扉無形中就自動關了起來。

論財富、算賣菜營收所得，陳樹菊每天攢的錢都不多，但她一點一滴累積，不為己只為幫助更多人，更難得的是她一直默默行善，不求任何回報。

樹菊阿嬤的善行被國內媒體披露時，並沒有引起國人高度關注，直到《富比士》雜誌2010年將她選入亞洲慈善英雄人物榜，《時代》雜誌將她選為年度最具影響力時代百大人物的「英雄」項目第8位，全國媒體幾乎都跟進報導、採訪其善行。

從一位無人知曉的街巷菜販，躍身全國、甚至世界知名慈善家，陳樹菊沒有受外在光環影響，始終保持低調。由於年紀漸長，健康亮紅燈，其佝僂賣菜身影叫人心疼，直到今年1月15日開始，樹菊阿嬤不再現身菜攤，大家才知道她生病了。

陳樹菊決定退休，愛心菜攤交棒給侄子，親友街坊無不給予最大祝福，希望她好好休息養病。退休消息才傳開，樹菊阿嬤又決定將成立緊急救助基金繼續行善。如果說，台灣最美麗的風景是人，最有愛心的阿嬤非陳樹菊莫屬！

(中國時報)

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