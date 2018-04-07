川普與金正恩 霸氣對撞

2018年04月07日 04:10 中國時報 張慧英

美國總統川普和瑞典總理開聯合記者會時，有記者問北韓提議外交對話該歸功於什麼，川普答：「我。」

一陣鴉雀無聲後，川普搖搖頭，抱怨沒人聽懂他這個玩笑。其實，金正恩才應該搖搖頭，說：「我。」

在川普看來，是自己對北韓一面強力制裁、一面擺出動武狠態，才嚇得金正恩求和求對話。他和鷹派幕僚認真研究攻擊北韓核設施的「流鼻血」方案，國務卿提勒森向中國承諾美國出兵北韓後會退回38度線。隨著北韓核武與洲際飛彈前所未有地威脅到美國本土，川普也對北韓端出前所未有的強悍姿態。金正恩突然擺出笑臉要對話，連廢核也可以談，川普少不得認為自己天縱英明達成了歷任美國總統都做不到的事。

但從金正恩的觀點，這一步步都是按著他的腳本。先把核武和洲際飛彈做出來，有了這個大籌碼，才能逼美國簽和平協定。從射飛彈喊殺喊打，到派出妹妹金與正笑瞇瞇地出席平昌奧運，向南韓特使團傳達願和美國談判建交和廢核，先後敲定與南韓總統文在寅及川普會談，接著金正恩親訪大陸把中國拉到自己背後撐腰，這一齣齣按部就班，都在金正恩的指揮下演出。要問北韓願意對話該歸功於誰，金正恩真的不必自謙。

川普和金正恩都是擁有宇宙無敵超強自我的霸氣人物，一旦認為自己正在締造不世功績，就會得意地繼續往這條路邁進。任何美國總統能解決北韓核武威脅，都足以名留青史，川普現在有這麼好的機會，當然不會放過。

而北韓真正想要的，是保障金氏政權的安穩，如果金正恩能藉「川金會」得到和平協定，從此解除最大的安全威脅，還能把自己擺在和美國平起平坐的地位，那也是北韓歷史上前所未有的成就了。

在這場博弈裡，川普和金正恩都覺得自己是贏家。讓北韓棄核，川普覺得自己贏了；讓老美承諾不攻打北韓，金正恩覺得自己贏了。如果雙方的目的都能實現，北韓現狀繼續維持下去，只是少了核彈，那麼除了北韓人民和失去強化軍備理由的日本之外，其他各方都覺得贏了。

理想很豐滿，現實卻可能很骨感，未來的發展也許會讓人驚喜，但也要做好面對失望挫折的準備。

首先，金正恩願意談廢核，還說無核化是北韓始終不變的立場，如此今是昨非的言論到底能落實多少，很值得懷疑。全世界真正廢棄核武的國家只有南非，1989年交出了6顆核彈，當時從沒試爆過。90年代白俄、烏克蘭、哈薩克交出的是蘇聯儲存在當地的核彈。利比亞和伊朗都還在摸索提煉濃縮鈾的階段，但北韓卻擁有完全成熟的核武與飛彈能力，如何精確掌握並進行不可逆的銷毀，是一大考驗。北韓耗竭國力拚盡資源做出的核武，每一顆都足稱國寶，也是挾制對手的終極武器，很難相信金正恩願意二話不說自斷手腳。

其次是談判過程可能很漫長反覆，中國和北韓現在想推美中韓朝四方和平協議，但談判進度主要還是看北韓的配合度。川普和金正恩都是翻臉如翻書，但川普缺乏耐心及長遠布局，金正恩則更長於布局謀畫，也更狠辣暴戾。金正恩拿著廢核這個甜蜜的誘餌，想換來和美國建交、簽和平協定、美軍撤出朝鮮半島、移除薩德系統等等，這些多與中國利益一致，所以金正恩不怕中國跑到美國陣營，反而川普先用貿易戰和中國站到了對立面。最終，金正恩很可能是真正的贏家。

(中國時報)