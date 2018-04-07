2018年04月07日 04:10 中國時報 劉大年

在美國宣布根據301條款調查結果，準備對中國1333項進口產品課徵額外關稅後；中國也不甘示弱，公布針對美國進口的106類產品加徵關稅報復還擊。川普5日接著回應，將研議針對自中國進口1000億美元的產品加徵關稅；中美貿易戰似乎已進入了以牙還牙，而且綿延不斷的情況。

川普最新的宣布多少有些出乎外界意料之外。因為在美、中為301條款交鋒後，雙方態度均有軟化，並透露出願意展開諮商。但這次川普又出新招，且準備報復的中國產品進口金額高達1000億美元，約是美國在301條款下鎖定中國460億美元進口金額的兩倍。川普這次再度加碼，貿易戰烽火似有越燒越烈的情形。

中美貿易戰注定沒有贏家，在301條款美國對中國制裁的項目，主要是抑制「中國製造2025」重點發展項目。但中國亦非弱者，106項報復產品中，不但由美國進口的金額高達490億美元，報復產品更是正中美國要害，主要包括美國重要農產出口品大豆，以及越野車與小型飛機，未來一旦執行，會直接衝擊到美國產業及國內就業。

迄今美國鋪天蓋地的貿易措施，台灣幾乎無一倖免。由美國引用進口防衛條款對太陽能電池的關稅配額，232國家安全條款對鋼鐵及鋁製品加徵關稅，台灣無法豁免，但其他國家卻大多得到豁免，對台灣不公平又不利。未來301條款對中國的制裁也會衝擊美中台三角貿易，並影響到台灣產業供應鏈。

美、中這種損人不利己、沒有贏家的貿易戰，也不利全球經濟成長。全球經濟目前情勢看好，貿易帶動是重要關鍵。若中美貿易戰未來持續擴大，必會阻礙世界經濟成長動能。最大的隱憂是各國群起效尤，擴大貿易保護力道而形成貿易壁壘，對台灣不利。例如歐盟最近也針對鋼鐵產品展開進口防衛調查，以抑制各國原先輸美的鋼鐵產品銷往歐盟，全世界均捲入貿易戰的漩渦中。

值得注意的是，貿易戰目前涵蓋的產品遍及原料及消費品，在競相增加關稅的結果，必然會帶動國際原物料價格的上漲，增加通貨膨脹的壓力。面對此一情勢，政府必須有一通盤的因應方案。首先對於美國這種破壞世界貿易組織（WTO）多邊經貿體制，而改走單邊的方式，因台灣也深受其害，政府不能完全不出聲，必須有所表態，並積極向美方據理力爭。甚至也可利用WTO的管道，堅定地維護我國權益。

其次，由於目前國內物價已蠢蠢欲動，未來必須有效紓緩因貿易戰而使國際原物料價格上漲，所產生的輸入型通貨膨脹。另外，也應盤點目前的規定，對於直接受外國貿易保護影響的產業，必要時提供更多的協助措施。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

(中國時報)