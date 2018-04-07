華府的籌碼 台北的帳單

2018年04月07日 04:10 中國時報 張競

美國新任國家安全顧問波頓即將就任，對中國立場鷹派的波頓向來友台。英國《經濟學人》最新的文章指出，波頓有可能於今年6月來台，參加美國在台協會（AIT）台北辦事處新大樓的落成典禮，到時可能會讓中國大陸心生警戎。尤其在中美貿易戰開打之際，《經濟學人》認為「台灣將再度成為中美之間的衝突熱點」。

不論在經貿或政治上，台灣都可能陷入中美兩強的爭鬥中，但蔡政府必須深思，若台灣成為華府政治操作的籌碼，「最後的帳單」是否將由台北單獨埋單？而這代價又有多大？

美國對中國的戰略未來是否將轉為更強硬，值得觀察。川普政府中能夠扮演煞車角色的國務卿提勒森日前去職，由蓬佩奧接任，他和波頓都屬抗中鷹派，川普政府新團隊未來對中國的戰略有可能如狂飆的飛車黨，情勢堪慮。近期中美貿易戰兩方不斷出招就可見端倪。

儘管大陸國家主席習近平最近面臨北韓非核化和中美貿易戰兩大挑戰，但《經濟學人》指出，美方要員被陸方告知，《台灣旅行法》鼓勵台美交流可能逾越中國的紅線，這個問題的危險性比上述兩大挑戰更大。

蔡政府期待在《台旅法》通過後，6月AIT台北辦事處新大樓落成典禮的時機，美方可以派內閣閣員前來參加，提升台美官員互訪的層級，《經濟學人》猜測波頓可能來台，若此事成真，蔡政府不用太過高興，因為屆時華府與北京的關係必然滑落谷底，以往雙方各自表述的「一中政策」與「一中原則」將無法再作為雙方維持現狀的參考座標，到時台灣議題將成為兩強的爭鬥點。

儘管台美斷交後，早就有美國閣員級首長來台過，但畢竟都屬於非強烈政治性業務的部會閣員，加上兩岸關係平和，北京審度情理就隱忍不發。但如今若美國主其事者具有強烈的政策立場，擺明就是要挑戰大陸的紅線，衝撞美中台現狀，大陸不可能再默不作聲。

《經濟學人》認為，若美國在貿易議題後，仍持續要改變台灣現狀，台灣即使不願成為衝突熱點，也無法避免。但其實，台灣仍有脫困之道，解鈴還須繫鈴人，如果蔡政府能夠妥善處理兩岸關係，自然就可趨利避禍。否則，若蔡總統一味配合華府的政治操作，賴清德院長老喊台獨，台灣的現狀恐怕很快就會被改變了。（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)