2018年04月07日 04:10 中國時報 黃丙喜

原本預期少子化對大學衝擊的高點會落在2028年，但從今年高中生選擇海外唸書的人數激增的狀況來判斷，教授變成高風險職業的日子會提早5年到來。

大學教授怎麼變成高風險職業了？要進入公立大學已一職難求，進入後還得面對5年得升上副教授、再7年升上正教授的壓力。私校教授在教學研究之餘，更得肩負招生和產學合作的工作，校方幾乎是緊迫盯人。過勞成為公私立大學教授們共通的現象。而年金改革後，正教授今後月退俸約落在45000元，約和軍公教齊頭平等，想到十年寒窗苦讀的歲月不免心酸。

許多大學教授近年來轉往產業界發展，鴻海、國泰、宏碁、華碩等企業高薪挖角教授去做專案工作，國營企業及上市上櫃公司也禮聘一些教授去當委員或獨立董監事。然而，這些教授人數僅占總數不到10％。

科技部、經濟部和教育部十分鼓勵教授創業，但至今看不出顯著績效。教授擅長的研究發明和創意創新是0到1的工作，但對產業而言，從1到成品，再變成印鈔機，那才是重點。教授們普遍缺少產業經歷及商場閱歷，要在產業界出人頭地談何容易。

最近許多大學還新增了潛規則，教授年紀到了想延任，退休了想被特聘，都不可能；退休後想要回校兼任甚至先得提出無薪的承諾。讓教授們真是無言以對！

大腦是國家寶貴的經濟資源，大學教授更是其中的菁英。現在大陸來挖角，教授爆發出走潮，因台灣少子化又掀起失業潮，教育部不准大學調漲學費，對於大學資產的轉型運用還設了許多框框，教授們夾在中間豈止是有苦難言啊！（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)