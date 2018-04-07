郭富城預約激舞小巨蛋

郭富城今年上半年完成電影工作後將全心投入演唱會。（CFP）

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中國時報
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郭富城的「舞林密碼」演唱會曾於2016年舉辦15場，之後因接拍3部電影，巡演暫緩，近日終於舉辦記者會宣布重啟「舞林密碼」，且場次上看100場，地點包括大陸各城市、日本、新加坡、倫敦、米蘭等地；演唱會預計今年11月起跑，最快明年來台，將是他繼2012年「舞臨盛宴」後，相隔7年第4度站上台北小巨蛋。

回歸歌手身分再辦巡演，郭富城感性說：「演唱會是我的生命、舞蹈是我的根本，雖然我很傳統，但舞台上一定要帶給大家新的感覺，要把我的舞台打造得超越國際水平，讓大家看到不是只有美國的歌手才能達到，希望有中國人的地方，都可以看到我的演唱會！」

禁吃麻辣火鍋

52歲的郭富城屆時又唱又跳勢必考驗體力，「所以這次請了新的教練，以前都是健身教練、舉舉重啊，現在請的是形體塑造教練，做完訓練我會想吐！」近期他也開始忌口，連最愛的麻辣火鍋都不能碰，「教練連我幾點睡都要管，一天只能喝一杯咖啡。」

他去年升格當爸，記者會上不忘分享為人父體驗，「人生分很多不同階段，現在的我不止是熟男，也是一個有擔當的爸爸，有一個家庭可以讓我在工作上更投入、去創造另一個高峰，希望自己可以成為孩子的榜樣。」至於何時生二寶？郭富城笑回：「這要看上天的安排。」

(中國時報)

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