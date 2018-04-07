宮崎駿失戰友 高畑勳癌逝

高畑勳的代表作品《螢火蟲之墓》描述戰爭的殘酷，催淚而發人深省。

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中國時報
報導溫博鈞、
高畑勳的動畫世界帶給無數觀眾感動與美好回憶。（美聯社）
「吉卜力三巨頭」宮崎駿（左起）、鈴木敏夫與高畑勳攜手打造多部經典動畫。（資料照片）

日本動畫巨擘高畑勳5日凌晨1時19分，在東京都內醫院因肺癌病逝，享壽82歲。高畑勳東京大學畢業後於1959年進入動畫界，與後輩宮崎駿相識並給予提拔，1985年兩人成立了「吉卜力工作室」，他曾任《風之谷》、《天空之城》製作人與《魔女宅急便》音樂編導，耗時8年執導製作的《輝耀姬物語》則在2015年入圍奧斯卡最佳動畫片。

1988年的《螢火蟲之墓》被視為高畑勳的代表作，故事與他的親身體驗有緊密關係。1945年美軍空襲高畑勳所居住的岡山市，他依稀記得年僅9歲時穿著睡衣赤腳逃難，沿途目睹如山丘般堆疊的死屍，這些記憶都在電影中重現，高畑勳說：「能活著逃出來只能說我們很幸運。」

慢工獲樹懶綽號

他以嚴求作品品質而導致進度延後聞名，宮崎駿曾戲稱他「像樹懶的子孫」，高畑勳則對此綽號甘之如飴，「很多好朋友都會幫助我，幫我把緊抓住樹枝的3根手指扳開，其中最特別的就是宮崎桑了…宮崎桑一直以來都很積極地攬起各種事務的責任，而在不知不覺中，我這隻巨型樹懶就開始迴避掉所有責任。」

宮崎駿憑藉鮮明的個性與耀眼的才華，成為吉卜力工作室毫無疑問的代言人，高畑勳和他有競爭卻無心結。高畑勳曾說：「我不想和他（宮崎駿）製作同類型的電影。」並以相撲運動作為比喻：「我希望在不同的土俵上進行我的戰鬥，這樣我們才能讓日本的動畫更加豐富，並讓觀眾更加開心。」

鈴木敏夫搭橋梁

吉卜力製作人鈴木敏夫則透露他們3人間維持一種微妙的互動，製作《風之谷》時，高畑勳想改掉宮崎駿的原案結局，拉著鈴木去找宮崎駿談，卻怕擔責任都讓鈴木開口；又像是製作《龍貓》時宮崎駿突然耍脾氣說要刪掉當中的「龍貓公車」，只因同時推出的《螢火蟲之墓》走文藝寫實路線，宮崎駿說：「那我也要搞文藝。」鈴木敏夫說兩位動畫巨匠情誼已超越朋友，愛恨參半，常常需要當兩人間的溝通者。

高畑勳2017年夏天起，因身體不適多次住院，今年在岡山演講時也提及自己身體欠安。除了遺族舉辦的葬禮和告別式之外，吉卜力將於5月15日為高畑勳舉行盛大的告別會。

(中國時報)

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