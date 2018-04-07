狄鶯救子官司認罪太可惜

2018年04月07日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

孫安佐在美涉恐攻遭捕，狄鶯、孫鵬夫妻委任2位辯護律師打官司，甚至傳準備出售2棟房籌錢救子，狄鶯5日向友人透露：「我很好，有律師，別擔心。」顯示為母則強心情。6日傳律師團可能讓孫安佐認罪協商，以便提早出獄回台，美國執業律師邱彰對此認為「不戰而降，其實有點可惜。」

2位委任律師在台北時間今（7日）凌晨3點半召開記者會說明案情，但狄鶯、孫鵬不會出席。孫安佐3月底被捕後，拘留在賓州德拉瓦郡監獄的醫護中心，至今已逾10天，昨是表定家屬探視日，除委任律師凱勒上午出現監獄，未見接送狄鶯等人的貨卡出現。

犯意不難排除

孫安佐案另一關鍵人物是寄宿家庭Home媽希伯特，承辦此案的上達比警察局長奇伍德昨向媒體澄清，希伯特尚未轉為證人，檢警的確想透過她偵辦此案，由於她若涉案且被定罪，律師證照將被撤銷，他因此推斷希伯特不久後會轉成證人，恐對孫安佐不利，而原本11日要開的預審庭已延到25日。

孫家律師團隊可能要孫安佐認罪協商換取輕判，邱彰說若真是如此，這所謂的大律師就太沒本事，「對孫安佐不利的證據都可以解釋，犯意不難排除。例如那1600顆子彈其實是狄鶯夫婦在上個耶誕節去美國找他時買的，3個人去打靶，一個人500顆子彈，2天就可以打完。」鼓勵狄鶯堅強應戰。

(中國時報)