溫昇豪1句話 孫綻工地幹粗活

2018年04月07日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

伊林娛樂藝人孫綻演出民視八點檔《幸福來了》，是劇中搶眼的綠葉「黑鯽仔」，他個性認真、老實，伊林學長溫昇豪跟他說「拍戲跟做工一樣辛苦」，結果他因為想體驗拍戲辛苦，竟真的跑去工地當工人，搬了1、2個月重物，「後來只要有拍戲機會，我都很珍惜，跟當工人相比，拍戲耗體力、腦力，真的不容易。」

他出道多年，個性親民、愛笑，深獲婆媽喜愛，就連一開始反對他進演藝圈的家人也從反對轉而支持。他表示，當初入行其實是場意外，「朋友要報名模特兒比賽，我想說平常在學校組樂團自彈自唱，覺得好玩也去參加，結果得平面項目第1名，從此開始接觸拍照、表演。」

不在乎被笑瘋子

他剛出道前期工作不穩定，最高紀錄曾同時打3份工，廚師、活動策展員、節目執行製作、高鐵下軌技師等各行各業都做過，朋友常笑他是「瘋子」，他也不在乎。曾有陣子沒任何試鏡和工作，心情低落到每天關家裡，1天只吃1餐，買家庭號泡麵省錢，朋友見狀帶他上心靈課程、當志工，才讓他逐漸走出來。

因朋友牽線，孫綻陸續在電影《那些年，我們一起追的女孩》、《痞子英雄2黎明再起》等片演出，近期還有《角頭2：王者再起》，剛好幾部作品的票房都破億，被誇「破億武打男星」，他能打又能演，身材一開始被經紀人嫌太瘦，他發奮起來勤練，「拍《痞子2》，早上跟著劇組練武術，下午自己再練習，身材更緊實後被劇組稱讚，戲分還因此多了一點。」

(中國時報)