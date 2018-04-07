李屏賓霸氣回缺一不可

《花樣年華》由梁朝偉（右）、張曼玉主演，幕後人員也都是一時之選。

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中國時報
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李屏賓掌鏡的《最好的時光》、《七十七天》及《小城之春》將在都柏林放映。（中央社）

「攝影大師李屏賓特展」5日在都柏林愛爾蘭東亞電影節開幕，李屏賓7度榮獲金馬獎最佳攝影，更是現任台北電影節主席，他掌鏡的《花樣年華》在都柏林上映，影迷熱情捧場，票全部售完，他也親自參與映後座談。因該片有兩位攝影，他之外還有杜可風，開場就被主持人犀利提問各自負責哪些片段，他立刻霸氣回：「誰負責什麼段落不重要，因為沒有他就沒有這部片，沒有我也沒有這部片。」

李屏賓說，拍攝《花樣年華》時，導演王家衛從來不告訴攝影師確實拍攝方法，他搞笑說：「我在現場基本上也非常疑惑。」還爆料王家衛一生氣就會說重話，「所以大家皮都繃很緊。」談起和侯孝賢合作多年，李屏賓開玩笑表示，其實不喜歡長鏡頭，因難度極高，「大家誤以為那是我的風格，其實是侯孝賢。」幽默語氣讓現場笑聲連連。

雙語對談影迷

原聽聞都柏林該影廳的放映機老舊，李屏賓擔心呈現品質不佳，看得出他對作品的高要求，幸好順利放映。有觀眾好奇他對數位攝影以及膠卷攝影的看法，他也直言，數位攝影沒有提升電影美學，因此自己仍偏好膠卷。雖然主辦單位備有翻譯人員，但他嘗試用英文和影迷對話，時而中文、時而英文，讓氣氛更佳活潑有趣。

(中國時報)

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