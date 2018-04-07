林依晨：孝順不是給予是收穫

2018年04月07日 01:27 中國時報 洪秀瑛 專訪

林依晨認為和長輩相處，自己也能獲得很多。（盧禕祺攝）

林依晨（右）即使嫁人了，直到現在仍喜歡跟媽媽撒嬌。（取材自微博）

金鐘視后林依晨的成長經歷，足以拍成一部精彩勵志偶像劇。她接受「2018旺旺孝親」活動邀請，分享與父母相處點滴，提到在生活中盡孝道，她娓娓道來：「我相信絕大多數父母都愛自己的孩子，大家不要覺得給父母物質和時間是『給』，其實自己都會再得到，我所謂的『都會再得到』不是好的回報，而是在跟他們良性互動當下，自己會得到很多啟發，被安撫、被療癒，這是雙向交換的過程，會讓自己更好。」

林依晨是出了名的潔身自愛，與她出身單親家庭有關，她5歲那年，爸爸就離開家了，媽媽怕她和弟弟難過，善意地騙他們爸爸到外地工作，所以1年才看得到幾次面。林媽媽當時只是一個小會計，賺的錢不夠付房租、孩子的學費和日常開銷，前後辦了10多張現金卡，10幾年下來滾到數百萬債務，但林媽媽從來不在兒女面前訴苦，林依晨為了賺些錢幫弟弟買筆記型電腦，參加台北捷運美少女比賽並獲選，自此開啟星途。

心疼媽養兒壓力大

她曾透露，媽媽因為不想讓爸爸的家人說閒話「小孩教不好」，對她非常嚴格，她一方面怨媽媽，一方面又心疼媽媽。她說媽媽以前看了「對女兒很嚴格」的報導後，私下對她說：「媽媽對妳很抱歉，因為那時候生活壓力太大，妳又是長女，所以對妳期望特別高。」林依晨其實沒有任何陰影，「對我來說，媽媽嚴厲管教是出自於她必須身兼嚴父慈母角色，除了嚴格，同時她也對我和弟弟非常慈愛，只是因為我是姊姊，必須對弟弟要有榜樣作用，所以對我要求特別高，比如字寫得漂不漂亮、誠不誠實、考試成績，媽媽希望我不要輸給過去的自己。」

媽媽中風堅強扛家

她讀高二時，分居10年的爸媽正式離婚，有天媽媽中風，林依晨沒打電話找爸爸，而是一個人帶著弟弟把媽媽送進醫院，一邊辦手續，一邊與醫生交流，還要安撫弟弟的情緒，大小事全靠自己。她說，媽媽當時是因為人為推拿的疏失，印象深刻的反而不是爸爸不在身邊，「從小也習慣了，比較無力感的是，那時候我還是個孩子，無法追究這樣的責任在誰、無法幫媽媽找比較好的看護，如果問我怎麼熬過來，不知道是不是選擇性記憶，我現在已經沒什麼印象了。」

年輕時沒玩過瘋過

林依晨在政治大學念韓文系時，18歲那年主演偶像劇《十八歲的約定》一炮而紅，酬勞大筆進帳，媽媽才告訴她負債慘況。由於大學時期已拍戲，物質生活沒缺憾，但她不像年輕人玩過、瘋過，像是沒年輕過一樣，她笑說：「現在有點活得太年輕了，我國、高中只去過1次西門町，跟同學去KTV唱歌也只有1、2次。如果不是進演藝圈，大學4年一樣會是很單純玩社團的學生生活，我只是提早打開多采多姿的狀態，當時只是比較少參與社團，但大學生活還是精彩的，我也盡量達到學校的出席率，所以我和同學、老師到現在都還有聯絡。」

(中國時報)