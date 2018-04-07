林依晨鼓勵用書信檢視自己

2018年04月07日 01:27 中國時報 洪秀瑛 專訪

演藝工作是個高風險職業，林依晨23歲時曾寫過一封遺書給媽媽，那時在信裡想跟媽媽說什麼？她首次分享，當時大概寫著：「這份工作真的是我的興趣所在，要媽媽不要有自責或後悔，那時候我對自己可能還有的遺憾是什麼，希望誰可以幫我完成等等。」

她一副認真表情說著：「這樣的東西每個人都應該寫，因為我們永遠不知道自己是自然老去或有急迫的事發生，導致沒有辦法選擇自己的離開方式，順便檢視自己過去人生中到底做到了什麼、一直嚷嚷想做卻沒做、想說『對不起』、說『愛』的人是不是都說了？」當年這封書信，她說至今仍收藏著。

自己個性和媽媽相像的地方？她直白說「對感情死心眼的態度吧」，她覺得媽媽是巨蟹座，可以給很多的愛，她和弟弟都是天蠍座，需要非常多的愛，在媽媽的給予中，她也慢慢學會對別人付出愛。

她平時喜歡跟媽媽撒嬌，「基本上在她眼裡，我就跟小學時期差不多，我現在常跟在她後面嘮叨一些自己生活上的瑣事，或是叮嚀她要照顧身體，這跟小時候相反，以前她叮嚀我，現在我叮嚀她。」

林依晨坦言，不論工作或生活，媽媽都很包容她的任性，「感情也是，其實我很多段感情都讓媽媽很擔心，可是她選擇陪著我，因為我曾經要她相信『妳不要看我哭得多麼崩潰，我知道我自己可以站得起來，只是現在情緒需要出口』，媽媽就會說『我眼不見為淨』，媽媽要我知道她始終都在我身邊，不管我多麼挫敗或傷心。」她說以前交過的男友，媽媽從沒反對，從第一個喜歡的男生開始，媽媽都會說「叫來家裡看看啊」，「媽媽是張開雙臂擁抱我，所以我對她不會有任何隱瞞。」

(中國時報)