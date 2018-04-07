林依晨救親情約爸和解

2018年04月07日 01:27 中國時報 洪秀瑛 專訪

林依晨（左）很疼愛弟弟，之前曾幫弟弟的餐廳站台。（資料照片）

26歲那年，林依晨罹患腦下垂體囊腫，暫別螢光幕，手術後她對媽媽連說了10幾天的話，因為進入圈子後，個性愈來愈壓抑，就在手術復原期間一直講，好像要把那幾年沒講的講完，她復原後，卻換媽媽倒下，媽媽被發現是二度中風。她說，爸媽雖離異，但她懂事後曾偷偷和爸爸約見面，媽媽以前介意，但她採取長期戰術，花了幾年時間鼓勵媽媽放下，「因為我相信人到最後都得面對她自己擱著不去處理的東西，我才不要擱著，我要愈早處理愈好。」

她當時主動約爸爸喝咖啡，父女把話說開之後，雙方都鬆一口氣，鼓勵爸媽復合？她說：「不用勉強，才覺得這個課題是圓滿。」當初爸媽選擇分開就是知道不適合，只要不形同陌路就好，現在爸媽相處融洽，可以一起吃飯、爸爸會載媽媽去阿嬤家，幫忙照顧一下孫子。希望媽媽找伴？她坦言曾讓媽媽知道她的態度，「這事也不能勉強，而且找的不見得比較好，老實說，她心裡是有顧慮我的工作型態，她會擔心別人接近她是有目的，所以我對媽媽有點愧疚，以前犧牲很多，現在也是。」

林依晨印象中和媽媽做過最難忘的事是小時候母女倆一起做家庭代工，會幫忙整理布料，或把一些飾品用黑色熱熔膠槍黏上彩色假寶石上，有種被媽媽信賴感覺，是她和媽媽在一起的親密時光；小時候和爸爸最常一起做的就是露營，「爸爸喜歡遊山玩水，有時候我覺得他就像山裡的神仙或水裡的精靈，很感謝他在我小時候一有機會就帶我和弟弟露營，我們在大自然裡覺得好自在，甚至裸泳，開闊心胸的養成受爸爸影響很多。」

林依晨性格早熟，懂自律還有凡事做到最好的完美主義，盡孝道也這樣自我要求？她說：「只能說盡量，而且每個人需要的不一樣，有人認為盡孝道是物質上，當然基本的需求是有的，但更多父母需要子女陪伴和有沒有用心聽他們說話，其實這些不用太多技巧就可以做到。」

(中國時報)