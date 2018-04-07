2018年04月07日 01:27 中國時報 徐力剛 報導

五味屋內販售整理後的二手物資，給偏鄉孩童更多學習機會。（徐力剛攝）

賞螢祕境「大農大富平地森林園區」夜間螢光閃耀。（花蓮林務局提供）

旭日東升，陽光灑落花蓮壽豐，拉開一日序幕。被譽為花東縱谷綠寶石的「理想大地」，坐落中央山脈與海岸山脈間，少了都市喧鬧塵囂，旅人更能傾聽心靈呼喚，3天2夜輕旅行由此展開。

春遊理想大地，西班牙高第建築與蔚藍天空交織成美景，在此忘卻世俗煩惱，與大自然親近一回。赤腳感受鬆軟泥土特有溼度，搭乘竹筏優游蜿蜒河道，船長解說溼地生態，觀原生植物與河中小魚，享受靜謐時光。

手作課程任君選

理想大地占地250公頃，擁有豐富自然景觀，午後在導覽員指引下，前往自然生態公園採摘新鮮香料製作香草披薩。雙手搓揉麵糰製餅皮，放上各式佐料與現摘香料，老師則貼心提醒，配料不要溢出餅皮，最後鋪上大量起司是製作美味披薩關鍵。

走入湖光山舍小屋，悠揚音樂和咖啡香氣繚繞於室，在此體驗手沖咖啡樂趣，舒適悠然。手工研磨舞鶴「公主咖啡」豆，熱水沿手沖壺嘴滴落濾紙，注水過程優緩，體現慢活生活。喜愛手作課程的旅客，可選擇手作皮雕DIY課程，設計皮件時大玩創意，以鐵鎚敲製趣味圖騰，染色後創造獨一無二皮件杯套，環保又美觀。

五味屋交換愛心

呼應「舒心勝地」理念，來到花蓮壽豐別忘了前往二手商店「五味屋」支持偏鄉孩童，理想大地打造「多一公斤的旅行」活動，邀請旅客體驗愛的旅程，可將家用品或書籍帶來，入住時交由飯店轉交五味屋，由孩子整理後標價販售，所得用於兒少課後輔導與館內修繕，藉此提供更多學習與實現夢想機會。以「一公斤物資」換回「一公斤愛心」，提升心靈富足感。

夜晚「大農大富平地森林園區」螢光熠熠，此地為全台最早且最大賞螢勝地，園內螢火蟲以黑翅晦螢為主，最佳賞螢時間在春季的晚間6點半至7點半。導覽員提醒謹記「4不2要」原則：不跨越白線、不喧譁、不開燈、不抓螢火蟲、要聽從解說員指導、要按照既定路線行走。只見漆黑路上一閃一滅螢火蟲飛舞，宛如地上銀河般閃耀。

Index

★舒心勝地住房專案（2選1）

《舒活慢遊》：竹筏導覽→生態導覽→香草比薩DIY→植物香氛包

《理想美學》：遊艇導覽→園區建築散步導覽→手作皮雕DIY→手沖咖啡

(中國時報)