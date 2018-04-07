齊豫虧潘越雲「嚴肅像幅畫」

2018年04月07日 01:27 中國時報 蔡琛儀 報導

齊豫、潘越雲6月9日將在台北小巨蛋舉辦「回聲」演唱會，兩人正積極準備演出，潘自曝平常錄音時，除了絕不穿拖鞋、涼鞋，也不會在錄音室開玩笑，甚至以前製作助理手稿的字跡太醜，就會煩躁到無法錄音，寧可事先在家裡把歌詞抄好再上，個性相當嚴謹。

潘越雲說，她無法看著醜字，還能在錄音時唱出深情腔調，她雖容易受小細節影響工作心情，但反而不怕吵，就算外在噪音很大聲，也不會影響到她。齊豫則笑說：「我不像她那麼嚴肅，永遠像一幅畫！」常穿著運動服就到錄音室，但也喜歡看到漂亮字體的手稿。

滾石老闆段鍾沂、段鍾潭特地交代演唱會音樂要忠於原味又要好聽，再加上齊豫將到美國3周探望媽媽，因此趕在上周才終於將最後一首歌的編曲完成。

潘越雲讀碩士

由於兩人的樂器不一樣，加上她們的Key一高一低，曾在公司足足對了一整天的編曲，到5月就要開始密集彩排。

潘越雲今年考上台師大流行音樂產學應用碩士在職專班，她去年考上任教的文化大學音樂系碩士班，但顧慮到上課時間，決定放棄文大碩士班，改選周末上課的台師大。

未來將如何維持工作和學業的平衡？她表示，若工作和課堂衝到，不考慮蹺課，而是乖乖跟教授請假，再找時間補課，一旁的齊豫則笑說，非常佩服潘越雲的孜孜不倦，「一直覺得沒學過樂器很可惜，但我現在真的沒時間讀書。」演唱會門票目前售出近八成，購票洽ibon售票系統。

(中國時報)