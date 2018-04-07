派翠克史瓦辛格浪漫談《真愛》

派翠克史瓦辛格（右）和貝拉索恩在片中雖然陷入戀愛，卻不得不面對女孩的病情。（威視提供）

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阿諾史瓦辛格。（法新社）
貝拉在片中因病不能受日曬，只能在夜晚外出演唱。（威視提供）

派翠克史瓦辛格（Patrick Schwarzenegger）在音樂愛情電影《真愛趁現在》和童星出身的好萊塢女星貝拉索恩（Bella Thorne）大談浪漫戀情，其實他也大有來頭，父親是演員和前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），不過他未因星二代身分過著紙醉金迷的放縱生活，反而在爸爸耳濡目染下，立志成為記者和演員，他日前接受美媒訪問時，表示現在正在演技課排練新的劇本，「我會和爸爸一起練台詞。」

父親阿諾跨足演藝和政治，卻能從兒子口中聽到有關這位工作狂鐵漢柔情的一面，派翠克自幼和父親在片場打滾，演戲成為他和爸爸之間最大的話題，「他（阿諾）過去每天早上帶我到片場，我就睡在他的保母車上，陪著他一起完成化妝。」10歲被老爸抓去客串亞當山德勒（Adam Sandler）的《冷板凳少棒隊》，「那是我第一次經驗。」

愛上演戲激發靈感

「我愛上這門專業，演戲成為激發我的靈感。」派翠克回想求學時過早八晚五生活，如今從南加大畢業2年，「我發現還是走出去，做就對了！但沒有事情是容易的。」他試鏡過多次被拒絕，堅持不抱怨、專注工作，即使父親非常支持他的事業，「在此時我盡量轉離我爸，不參加他任何電影。希望有天能真正在他身邊，不過現在我就是單純『吃自己』。」

該片描寫凱蒂派瑞絲（貝拉索恩飾）從小罹患罕見疾病「著色性乾皮症」，被嚴格管制外出時間，她喜歡帶著吉他在人來人往的火車站自彈自唱，某日偶然經過的查理（派翠克史瓦辛格飾）被她的優美歌聲深深吸引，戀愛故事就此展開。電影13日在台上映。

(中國時報)

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