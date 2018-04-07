巨石強森 嗨玩《毀滅大作戰》

巨石強森在片中拯救朋友猩猩「喬治」。（華納兄弟提供）

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中國時報
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喬治突變後成為破壞城市的禍害。（華納兄弟提供）

巨石強森（Dwayne Johnson）繼續在銀幕上冒險求生！與導演布萊德派頓（Brad Peyton）合作的第3部冒險動作片《毀滅大作戰》中，他必須在崩塌建築物、扭曲鋼筋和破碎水泥塊的威脅下，保護好友大猩猩「喬治」努力存活下來。

布萊德坦言，就像全球廣大的影迷一樣，他也喜歡看到巨石強森身陷難以想像的巨大危機，「需要他發揮所有的技能和力量、搞笑功力和個人魅力才能克服難關。」他替巨石強森安排不只1個，是3個超級巨大、經過基因改造的變種動物，「牠們完全失控，並且即將大搞破壞。」

怪獸逗趣玩家有感

巨石強森很樂意接受這項全新的挑戰：「我和布萊德每次一起合作像這樣的動作大片，就像兩個小孩子一樣興奮。」他說：「我一大早7點就到拍片現場，興奮感馬上飆升到百分之兩百，一直維持到那天拍攝結束為止。」

電影靈感來自電玩遊戲《怪獸大破壞》，布萊德說：「遊戲本身敘述的故事非常簡單，能讓我拍出想敘述的故事。片中的怪獸做出一些玩家熟悉的動作，並放了一些玩家才會知道的彩蛋，以有趣好玩的方式向經典電玩遊戲致敬。」

電影中，巨石強森飾演英勇的靈長類動物學家，最好的朋友是一隻叫喬治的白化症銀背猩猩，但當一個實驗血清出錯時，喬治與其他生物都變得超級巨大，所到之處破壞殆盡。於是他與娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris）飾演的基因科學家攜手合作找到解藥，終止毀滅性的大災難。電影12日在台上映。

(中國時報)

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