日人《盛情款待》王柏傑銘心

楊烈（右起）、余貴美子、王柏傑、田中麗奈、姚淳耀和呂雪鳳聚集在明月館。（華映提供）

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中國時報
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該片在Hekitei取景，田中麗奈（左）在此學習待客之道。（華映提供）

台日合作電影《盛情款待》描繪京都美景和日本傳統待客之道，由日本演員田中麗奈和王柏傑主演，王柏傑表示2人多用英文溝通，田中也可以說簡單的中文，拍攝到後期很有默契，「有時一個眼神對到，我們就知道彼此要接話，或是做反應。」

令王柏傑印象最深刻的是殺青日，他說：「日本的造型師準備了殺青禮物，而且是每個工作人員都有，男生和女生的還不一樣，這真的太貼心了！」他有感而發：「替對方多想一點，就是日本的待客之道吧！」

田中麗奈在片中飾演日式旅館的小老闆娘，她表示：「和台灣真的很有緣！」因為10年前就和台灣演員陳柏霖合作《神遊情人》，還演過大陸的戀愛連續劇《愛在左，情在右》，早開始學中文，後來正想著：「一定會有用上的機會。」就立刻接到該片邀約企畫，她露出笑容說：「感覺好像是一種必然。」

深夜拍戲兼翻譯

田中成功在電影秀出流利中文，不過拍攝現場其實是日文、英語和中文各種語言交雜，她表示雖然有翻譯人員，但深夜拍攝時，翻譯早就在遠方入睡了，導演指示又都是講中文，「我自然而然成為翻譯角色，有時得用日文說：『這樣動作會比較好喔！』向周圍演員傳達意思。」至今回想起來仍然是有趣回憶，更下定決心：「之後會和台、陸保持聯繫，希望有更多作品。」

電影描述一間京都近郊的日式旅館明月館，由於建築老舊又位處偏僻，經營狀況岌岌可危，楊烈飾演的台灣建設公司老闆決定買下明月館，派王柏傑前往監督旅館的翻修工程，但王只想藉機和住在京都的前女友復合，順便找機會暗中把這間賠錢的旅館賣掉，抵達明月館後，余貴美子飾演的老闆娘對王柏傑很親切，但田中麗奈和他不對盤，眾人的人生因此起了變化。該片13日上映。

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