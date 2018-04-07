余貴美子拍片自謙學做人

王柏傑（右起）、田中麗奈和姚淳耀穿和服走在京都街頭，增添電影浪漫風情。（華映提供）

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八土反塔附近古色古香。（華映提供）

擁有台灣血統的日影后余貴美子在《盛情款待》飾演田中麗奈母親，自嘲說：「我是個超級不懂人情世故的演員，常常不修邊幅的個性惹毛周邊的人，透過這部電影的演出，可以好好學學人生的真諦。」她看完片也讚美電影的真實感，「就像電影中飯店人員將鞋子在玄關放好，準備讓回家的客人穿鞋，但不能完全整齊放好的，要思考怎樣穿才能兩腳放的舒適，讓我覺得導演拍攝得好細膩。」

拍攝團隊在2016年底前往日本關西取景，包含京都八土反塔、大阪運河水上巴士、滋賀縣休暇村近江八幡，其中名為Hekitei的日式料理餐廳是3位主角學習待客之道場景，該餐廳占地600坪，有許多充滿歷史感的裝置物，位於京都郊區龜岡市，非常適合用餐完後來趟日本時代劇巡禮，因龜岡市被譽為「時代劇取景寶庫」，近年為推廣觀光，推出尋找時代劇演員和參觀取景地企畫。

為呈現純粹日式風格的溫泉飯店，劇組特別在名勝琵琶湖畔整地搭出飯店外觀，導演陳鈺杰表示曾赴當地尋找可以實景拍攝的飯店，但沒有找到心中理想的外觀，讓劇組下決心花大錢搭出理想外型。內部選在京都知名八瀨釜風呂溫泉故鄉旅館拍攝，座落於擁有豐富歷史的比叡山山腳，環境幽靜，還提供以大量新鮮當地蔬菜製作的傳統京都料理。

(中國時報)

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