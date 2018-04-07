柳宗理 生活美學 跨越時空

2018年04月07日 01:28 中國時報 郭家崴 、 徐亦橋 報導

2002年11月29日，柳宗理（前排左）獲得文化勳章，古 之宏（後排右2）至今仍把慶功照片保存留念。（盧禕祺翻攝）

Vitra Design Museum迷你收藏：蝴蝶凳Butterfly Stool，由Vitra設計博物館職人以曲木成型合板及黃銅棒手工製成1：6珍藏模型，6200 元。（MOT明日聚落提供）

Vitra蝴蝶凳Butterfly Stool，花梨木款2萬9300元。（MOT明日聚落提供）

Vitra蝴蝶凳Butterfly Stool楓木款2萬1600 元。（MOT明日聚落提供）

Vitra大象凳Elephant Stool，有白、黑2色，皆3600 元。（MOT明日聚落提供）

柳宗理岩紋單手鐵鍋附不鏽鋼鍋蓋25cm，原價2980元，家樂福集12點+1299元換購。（家樂福提供）

柳宗理不鏽鋼水壺2.5L，原價4980元，家樂福集20點+1999元換購。（家樂福提供）

柳宗理南部鐵器雙耳深鍋22cm附鐵蓋、把手，原價7580元，家樂福集30點+2999元換購。（家樂福提供）

古之宏（左起）和小野誠一，讚嘆柳宗理設計的不鏽鋼水壺是經典代表作。（盧禕祺攝）

柳宗理是日本當代最具代表性的工藝大師，作品橫跨公共建設、建築和居家等領域，他所設計的蝴蝶凳、大象凳，乃至於74歲那年投入廚具設計，這些機能和美感兼具的作品，深入日本家庭，近年也隨本地頂級家具展覽或通路集點活動推廣，讓大師更貼近台灣消費者。

超越流行不盲從

在台灣，北歐櫥窗、MOT SELECT明日選品、MOT 明日聚落都可找到柳宗理家具設計。品牌2015年更曾辦過「柳宗理回顧展」，當時大師長子、「柳工業研究會」理事長柳新一就曾談到父親設計堅持，「父親最常掛在嘴邊的話就是，『不要盲從流行，而是要超越流行』。真正的好設計是經得起時間的考驗，一定會被放在身邊使用，且不會膩的設計。」

柳新一更提到，父親設計另一個重點，也就是擷取民俗工藝品中「美的精髓」後，改變他的外觀來投注到產品內。像柳宗理揚名設計圈、1954年作品蝴蝶凳，木材的挑選到製程嚴格把關，花紋完美呈現「對花」；採用壓模夾板技術（Plywood），以7層壓模的夾板加上垂直紋路增加強韌度；椅凳下方僅以螺絲和銅棒固定，保留翅膀純粹的曲線。

用手感受 手會有答案

蝴蝶凳讓日本天皇讚不絕口，曾獲米蘭三年設計大賽的金獎（Compaso d’Oro），也被MoMA紐約現代藝術館和巴黎羅浮宮列為永久珍藏藝術品。而另一款大象凳則受到美國工業設計師夫妻檔Charles &Ray Eames影響，採當時最新科技材質「FRP玻璃纖維」，簡約的弧線乍看像三腳凳，與蝴蝶凳一樣運用日本人擅長的隱晦式符碼，Vitra後來以PP塑料重新研發，添加抗紫外線UV成分。

家樂福6月30日前推「柳宗理經典廚具系列」換購活動，南部鐵器、不鏽鋼、岩紋系列11款廚具限量約22萬件，集滿6至30點可用4折起加購，將讓這些名家廚具深入台灣家庭；為活動來台、跟他共事超過20年的日本洋食器株式會社董事古之宏也說：「柳宗理的美學和美感跨越時空，從過去、現在到未來都會受到人們的喜愛。」

「用手去感受，手上便會有答案。」是柳宗理對每件作品的堅持，每款廚具都以石膏手做模型，從設計、開發到商品化至少得花1、2年，且造型特殊無法機器量產，需仰賴職人手作，可說是量少、質精、慢工出細活。

1989年，古之宏與74歲的柳宗理首次碰面，他透露大師雖為名人，卻相當平易近人。當年設計的第1件廚具是不鏽鋼水壺，至今在上百個廚具品項中，最令他讚賞。

柳宗理會先開發不銹鋼水壺，古之宏說，是因家庭必備、使用頻率最高，也適合當禮品餽贈。看起來像是一體成形卻做工繁複，從設計到成型歷時2年半，光是壺口就用一張鐵片打造，再與各項零件分別熔接製作，花得心血特別多。

日本和台灣常缺貨

古之宏說，不銹鋼水壺特色是寬口、寬底可快速煮沸且清潔方便；把手設計讓人可用兩根手指頭輕易拿起；為了不讓使用者燙傷，還增設原本沒有的塑膠蓋頭，「是非常貼近使用者方便為考量的商品」。經典的不鏽鋼系列，後來也獲得日本工業設計界最高榮譽Good Design大賞肯定。

佐藤商事株式會社高級執行董事兼日本洋食器株式會社社長及董事代表小野誠一也說，不鏽鋼水壺生產工序是其他水壺的1倍，產品檢驗也最嚴格，每個月生產3500個，淘汰不符合標準的瑕疵品，約剩3000個，產量相當少，所以日本和台灣常常缺貨。

古之宏談到柳設計作品如數家珍，他說：「老師與一般設計師不同，經常到工廠與師傅溝通，不僅站在使用者立場考量，也站在生產者面向考核，讓我一生敬佩。」小野誠一說：「柳設計作品可使用3、4代，甚至超過100年。」

簡歷：

柳宗理Sori Yanagi

1915年生，畢業於日本藝術學院 （目前為東京國立藝術音樂大學），曾在 Junzo Sakakura建築所研習。

1950年，成立Yanagi（柳）設計機構

1951年，家用廚櫃用品獲日本工業設計競賽首獎

1957年，蝴蝶凳獲義大利米蘭三年設計大賽金獎

1977年，擔任日本民間工藝博物館總監

2011年12月過世，享年96歲

(中國時報)