運動品牌課程 多元化更親民

2018年04月07日 01:28 中國時報 吳奕萱 報導

Puma每年4月舉辦的螢光夜跑，前兩個月便舉辦跑者訓練營扎實練習，圖為教練團合照。（Puma提供）

Under Armour設立UA跑步教室，提供跑鞋選擇、飲食補給、基礎跑姿介紹，每周固定開課。（Under Armour提供）

UA每堂課程聘請不同領域教練，如跑步教練梁哲睿，為現役競走選手，利用科學化訓練，打破以前土法煉鋼傳統的訓練模式。（Under Armour提供）

利用Nike+ Running應用程式，跑者可以根據自己的跑步程度設定馬拉松課程。（Nike提供）

NEO19 NIKE品牌體驗店，現提供多項訓練課程服務，只要上網申請NIKE+帳號，即可參加，NTC專業教練提供運動愛好者們指導與鼓勵。（Nike提供）

亞瑟士每周三固定在台北田徑場舉行Running Club，一次兩小時，吸引附近居民便利參加。（亞瑟士提供）

Nike RISE ACADEMY籃球課程，強化體能狀態，與提升戰術執行能力，並學習更出色的進攻、跑位和團隊合作。（Nike提供）

Nike NRC體驗課程，無論是剛開始跑步，或尋求專業訓練，專為不同程度的跑者打造。（Nike提供）

加入健身房會員要價不菲，門檻經常要破萬，不過近年各大運動品牌，也紛推出多元訓練課程，大部分皆能免費加入，甚至不限會員身分，還能請到專業教練親自教學。吸引不論上班族、小資女，及親子族群等爭相報名，不但節省花費、還能從中拓展交友圈。

NIke Nike+ Run Club

配速員量身帶跑

上線8年的Nike+ Run Club會員制（簡稱NRC），以實體店鋪為基礎，融入跑步團體與服務。而今年全新升級的NRC，除了過往的單純跑步課程，新加入Nike+ Running 、Nike+ Training App應用程式、NRC教練及配速員、店鋪服務，及相關路跑賽事的訓練。

只要上官網Nike.com免費申請NIKE+帳號，便可隨時加入體驗。跑者可依據自身情況，在網路上預約適合的跑步課程，由NRC教練及配速員帶領。已率先在Nike+會員眾多的北京、上海、廣州、香港及台北5座城市展開，並陸續拓展到其他地區。

★Nike NRC特色

1.依據城市設計路線

2.找到適合的配速，提高速度極限

3.高強度肌肉及跑步訓練，提高耐力、速度

Nike RISE ACADEMY

籃球訓練 體驗科技籃球鞋

由專業教練團隊打造，透過科學化的訓練方式，強化體能狀態、提升戰術能力。參加該課程的NIKE+會員，可體驗搭載最新科技的籃球鞋試穿，也有專業攝影記錄訓練過程。

Puma螢光夜跑訓練營

半馬菁英密集訓練

每年4月舉行的PUMA螢光夜跑，品牌今年也攜手Garmin，針對挑戰半馬菁英組選手量身設計課程，運用Garmin Sports線上訓練系統做科學化訓練，隨時掌握身體狀況及成效。今年台北場80人、高雄場50人參加。

教練群安排9周的訓練課程，經由每周團體的訓練，讓菁英跑友矯正錯誤跑姿、增加跑步運動安全性，課程搭配智慧穿戴裝置，使用數據分析，及線上訓練系統Garmin Sports，呈現完整全方位的訓練營。

因為是夜間螢光夜跑，本屆訓練營更把高雄站訓練時間調整至晚上，讓跑友熟悉在黑夜中跑步。另外，賽前透過講座的方式，帶著跑友剖析今年度全新的賽事路線，了解如何做賽前生理以及心理上的最終準備。

★Puma跑者訓練營特色

1.賽事前密集訓練

2.主攻菁英跑者強化

Under Armour

將跑步課社區大學化

Under Armour以深耕地方居民為主，主打「運動課程社區化」，已陸續在全台5家門市（信義、大安、桃園、台中、高雄等）開跑「UA Protect This House 訓練教室」，為長期、固定每周都開課的活動，在一連12周的課程，帶來專業訓練、跑步的知識分享，和適合各年齡層的訓練及團跑活動，也推廣運動恢復觀念，與在地社區和消費者建立更深的互動。

如UA跑步教練－梁哲睿的課程，首周先帶來跑步簡易上手包，例如如何挑選跑鞋、跑步前後該如何吃，及基礎跑姿的介紹，適合全年齡層參與。

★UA Protect This House訓練教室特色

1.結合在地門市居民組成，設計「社區大學」化循序漸進的課程

2.年齡層廣，親子族群參加眾多

3.除了教跑姿，也傳達運動飲食的觀念

ASICS running club

每周三固定聚會

亞瑟士的路跑俱樂部（Asics Running Club），每周三晚上7點，在台北小巨蛋旁邊的台北田徑場舉辦，時間約一個半小時，採自由報名參加，課程內容不定期在臉書社團：ASICS running club公布，如長距離跑步訓練、欄架敏捷訓練、角錐敏捷訓練等，一樣年齡層廣泛，以附近居民組成為大宗。

★ASICS running club特色

1.自由報名，獨自練跑不如眾人一起跑

2.課程輕鬆有感，由教練先帶暖身操，再以短距離、中距離、長距離的形式帶跑

(中國時報)