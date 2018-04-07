運動品牌課程 多元化更親民

加入健身房會員要價不菲，門檻經常要破萬，不過近年各大運動品牌，也紛推出多元訓練課程，大部分皆能免費加入，甚至不限會員身分，還能請到專業教練親自教學。吸引不論上班族、小資女，及親子族群等爭相報名，不但節省花費、還能從中拓展交友圈。
NIke Nike+ Run Club
配速員量身帶跑
上線8年的Nike+ Run Club會員制（簡稱NRC），以實體店鋪為基礎，融入跑步團體與服務。而今年全新升級的NRC，除了過往的單純跑步課程，新加入Nike+ Running 、Nike+ Training App應用程式、NRC教練及配速員、店鋪服務，及相關路跑賽事的訓練。
只要上官網Nike.com免費申請NIKE+帳號，便可隨時加入體驗。跑者可依據自身情況，在網路上預約適合的跑步課程，由NRC教練及配速員帶領。已率先在Nike+會員眾多的北京、上海、廣州、香港及台北5座城市展開，並陸續拓展到其他地區。
★Nike NRC特色
1.依據城市設計路線
2.找到適合的配速，提高速度極限
3.高強度肌肉及跑步訓練，提高耐力、速度
Nike RISE ACADEMY
籃球訓練 體驗科技籃球鞋
由專業教練團隊打造，透過科學化的訓練方式，強化體能狀態、提升戰術能力。參加該課程的NIKE+會員，可體驗搭載最新科技的籃球鞋試穿，也有專業攝影記錄訓練過程。
Puma螢光夜跑訓練營
半馬菁英密集訓練
每年4月舉行的PUMA螢光夜跑，品牌今年也攜手Garmin，針對挑戰半馬菁英組選手量身設計課程，運用Garmin Sports線上訓練系統做科學化訓練，隨時掌握身體狀況及成效。今年台北場80人、高雄場50人參加。
教練群安排9周的訓練課程，經由每周團體的訓練，讓菁英跑友矯正錯誤跑姿、增加跑步運動安全性，課程搭配智慧穿戴裝置，使用數據分析，及線上訓練系統Garmin Sports，呈現完整全方位的訓練營。
因為是夜間螢光夜跑，本屆訓練營更把高雄站訓練時間調整至晚上，讓跑友熟悉在黑夜中跑步。另外，賽前透過講座的方式，帶著跑友剖析今年度全新的賽事路線，了解如何做賽前生理以及心理上的最終準備。
★Puma跑者訓練營特色
1.賽事前密集訓練
2.主攻菁英跑者強化
Under Armour
將跑步課社區大學化
Under Armour以深耕地方居民為主，主打「運動課程社區化」，已陸續在全台5家門市（信義、大安、桃園、台中、高雄等）開跑「UA Protect This House 訓練教室」，為長期、固定每周都開課的活動，在一連12周的課程，帶來專業訓練、跑步的知識分享，和適合各年齡層的訓練及團跑活動，也推廣運動恢復觀念，與在地社區和消費者建立更深的互動。
如UA跑步教練－梁哲睿的課程，首周先帶來跑步簡易上手包，例如如何挑選跑鞋、跑步前後該如何吃，及基礎跑姿的介紹，適合全年齡層參與。
★UA Protect This House訓練教室特色
1.結合在地門市居民組成，設計「社區大學」化循序漸進的課程
2.年齡層廣，親子族群參加眾多
3.除了教跑姿，也傳達運動飲食的觀念
ASICS running club
每周三固定聚會
亞瑟士的路跑俱樂部（Asics Running Club），每周三晚上7點，在台北小巨蛋旁邊的台北田徑場舉辦，時間約一個半小時，採自由報名參加，課程內容不定期在臉書社團：ASICS running club公布，如長距離跑步訓練、欄架敏捷訓練、角錐敏捷訓練等，一樣年齡層廣泛，以附近居民組成為大宗。
★ASICS running club特色
1.自由報名，獨自練跑不如眾人一起跑
2.課程輕鬆有感，由教練先帶暖身操，再以短距離、中距離、長距離的形式帶跑
(中國時報)