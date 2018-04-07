HAIR RITUEL by Sisley 全方位養護髮肌

2018年04月07日 01:28 中國時報 吳娮翎 報導

HAIR RITUEL賦活重生洗髮精#2強韌200ml，2300元。（HAIR RITUEL提供）

HAIR RITUEL賦活重生修護精華油100ml，3000元。（HAIR RITUEL提供）

HAIR RITUEL賦活重生健康髮膜200ml，2900元。（HAIR RITUEL提供）

HAIR RITUEL賦活重生強韌潤髮乳200ml，2100元。（HAIR RITUEL提供）

HAIR RITUEL賦活重生髮精華60ml，5800元。（HAIR RITUEL提供）

「HAIR RITUEL by Sisley」頂級髮肌快閃店，於全台5家新光三越獨家登場。（Sisley提供）

承襲Sisley頂級植物美容學基因，「HAIR RITUEL by Sisley」開創頂級髮肌養護新革命。1976年，修伯特‧多納諾伯爵及夫人伊莎貝爾‧多納諾以先進植物美容學為核心，創立希思黎化妝品Sisley cosmetics，40多年來，Sisley在植物美容學領域不斷探究，每款產品都備受貴婦、名媛喜愛，這次帶著植物保養專業，品牌將觸角延伸到頭髮護理，發表全新品牌HAIR RITUEL，重新定義髮肌的美麗。

2大關鍵護髮

Sisley實驗室研究發現髮肌的結構、作用機制及影響因子與臉部肌膚相似，品牌運用在保養領域40多年的專業，針對髮肌老化問題，研發新品，所謂老化包括，髮肌敏感、髮量變化、自然髮色的維持、髮型是否蓬鬆、髮絲強韌容易打理上等，品牌所訴求的髮肌養護，包括2大關鍵，賦活髮根生命力、強韌髮絲結構。

快閃店專人髮肌健檢

頂級髮肌保養品牌HAIR RITUEL by Sisley，從1日起在新光三越5家精選店點推出頂級髮肌快閃店，讓全台消費者可搶先體驗全新髮肌保養概念，快閃店中獨家進駐HAIR RIUTEL髮肌管理師，提供量身訂做的髮肌健康檢查及諮詢建議，並搭配法國總公司團隊研發設計的獨特髮肌SPA服務，創造奢華養護體驗。

頂級髮肌快閃店，4月1日到5月3日新光三越信義新天地 A11；4月1日到5月5日新光三越南西店；4月1日到5月13日台中店；4月1日到6月30日台南新天地；4月1日到6月30日高雄三多店。

(中國時報)